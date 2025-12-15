РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:59, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снимали ограничения на выезд из страны: 12 ЧСИ лишили гослицензии в Шымкенте

    В Шымкенте 12 частных судебных исполнителей лишены государственной лицензии, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: gov.kz

    — Прокуратурой города по результатам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями ранее наложенных ограничений на выезд из Казахстана должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках). По выявленным нарушениям на имя министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности, — сообщает Генеральная прокуратура.

    В ведомстве отметили, что к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственых лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ.

    — Иск Министерства юстиции Республики Казахстан удовлетворен в полном объеме, 12 ЧСИ лишены лицензий (судебный акт вступил в законную силу), — добавили в Генпрокуратуре.

    Ранее сообщалось, что около 40 млн тенге взыскали с судебных исполнителей в Астане за неуплату налогов.

    Теги:
    Генпрокуратура Судебные исполнители Нарушения Шымкент Прокуратура ЧСИ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
