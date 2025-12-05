18:38, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Около 40 млн тенге взыскали с судебных исполнителей в Астане за неуплату налогов
В Астане проведен анализ деятельности частных судебных исполнителей по вопросу оплаты налогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру района Нура.
В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 — вовсе их не оплачивали.
По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.
Работа в данном направлении продолжается, отметили в прокуратуре.
