Около 40 млн тенге взыскали с судебных исполнителей в Астане за неуплату налогов

В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 — вовсе их не оплачивали.

По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается, отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что на 665 миллионов тенге занизили свои доходы ЧСИ в Талдыкоргане.