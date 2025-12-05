РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:38, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около 40 млн тенге взыскали с судебных исполнителей в Астане за неуплату налогов

    В Астане проведен анализ деятельности частных судебных исполнителей по вопросу оплаты налогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру района Нура.

    деньги калькулятор
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 — вовсе их не оплачивали.

    По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.

    Работа в данном направлении продолжается, отметили в прокуратуре.

    Ранее стало известно, что на 665 миллионов тенге занизили свои доходы ЧСИ в Талдыкоргане.

    Теги:
    Судебные исполнители Астана Прокуратура Налоги ЧСИ
    Динара Жусупбекова
    Автор
