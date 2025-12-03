РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:02, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    На 665 миллионов тенге занизили свои доходы ЧСИ в Талдыкоргане

    Выявлены скрытые доходы частных судебных исполнителей на сотни миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

    ЧСИ
    Фото: gov.kz

    Прокуратурой города Талдыкорган по результатам анализа установлены существенные занижения доходов в декларациях по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00, поданных частными судебными исполнителями (ЧСИ) за 2023 год.

    Подобная «теневая» практика нарушает не только налоговое законодательство, но и принципы справедливости в отношении добросовестных налогоплательщиков, отметили в прокуратуре.

    Согласно статистическим данным, фактический объём завершённых исполнительных производств составил 896,1 млн тенге, тогда как в представленных налоговых декларациях отражено всего 231 млн тенге. Разница составляет 665,1 млн тенге.

    В результате внесённого прокуратурой города представления три ЧСИ подали дополнительные налоговые декларации и на их основании уплатили дополнительно 2,6 млн тенге налогов.

    Аналогичные нарушения установлены у 17 ЧСИ. В настоящее время уполномоченный орган в целях исполнения прокурорского акта надзора принимает меры по взысканию налоговой задолженности ЧСИ.

    Ранее мы писали, сколько стоят услуги частного судебного исполнителя в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
