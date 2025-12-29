00:26, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Снег с дождем и гололед ожидаются в Казахстане 29 декабря
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть Казахстана будет находится под влиянием ложбины северо-западного циклона, с чем ожидается на северо-западе, севере, в центре страны снег, метель, на северо-западе страны ночью сильный снег, на западе, юге, юго-востоке осадки (дождь, снег).
Лишь на северо-востоке, востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.