Снег с дождем и гололед ожидаются в Казахстане 29 декабря

Большая часть Казахстана будет находится под влиянием ложбины северо-западного циклона, с чем ожидается на северо-западе, севере, в центре страны снег, метель, на северо-западе страны ночью сильный снег, на западе, юге, юго-востоке осадки (дождь, снег).

Лишь на северо-востоке, востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.