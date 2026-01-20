Смысл реформ — укрепление Парламента в триаде высших государственных органов — Виктор Малиновский

— Виктор Александрович, в эти дни в Кызылорде проходит пятое заседание Национального курултая. Какова его роль в системе общественно-политического диалога?

— Роль значимая. Национальный курултай выступает авторитетным собранием представителей известных общественных деятелей, уважаемых ученых, представителей НПО, госорганов, политических партий и других субъектов политической системы, Ассамблеи народа Казахстана, бизнес-сообщества, общественных советов областей, городов республиканского значения и столицы.

Юридически важно и следующее: 15 июня 2022 года Президент подписал Указ о создании Национального курултая, утвердив его положение и состав. Председателем является Президент, заместителем — Государственный советник, рабочим органом выступает Министерство культуры и информации. Рекомендации оформляются протоколом, подписываются Председателем, а госорганы обязаны рассматривать их и информировать о принятых мерах.

Важно отметить, что Курултай выступает связующим звеном между обществом и государством, пополняет информацией о процессах развития страны и конкретных секторов политической системы. А самое главное, обеспечивает обратную связь и доверие народа.

— Какова роль Курултая в парламентской реформе?

—Парламентская реформа — очень серьезный вопрос, потому что затрагивает фундаментальные принципы государственного устройства и систему представительной демократии: порядок формирования органов, компетенцию, баланс ветвей власти, законодательный процесс, статус депутатов.

В рамках обсуждений на площадке Курултая могут проявиться новые грани миссии Парламента — с учетом национальных интересов, вызовов меняющегося мира и сравнительного опыта зарубежного парламентаризма. То есть Курултай — это механизм подготовки и общественной «подсветки» решений, которые затрагивают судьбоносные параметры политической системы.

— Какие этапы демократизации можно выделить в развитии казахстанского парламентаризма с момента независимости?

— Каждый этап напрямую связан с укреплением независимости и реформированием государства.

На этапе 1990-1995–х годов — это эпохальный переход государства от Республики Советов к президентской форме правления. Произошла смена Верховного Совета Казахской ССР на современный, функционирующий в условиях единства государственной власти и ее разделения на ветви Парламент — действующей на постоянной основе государственный орган, в котором работают депутаты-профессионалы.

Далее наступил длительный период освоения государством и обществом основополагающих принципов, положений и ценностей Конституции 1995 года. С вступлением в силу этого Основного закона страны завершился первоначальный сложнейший этап периода перманентных кризисов, реальной опасности потери Казахстаном государственной независимости.

Кардинально менялась жизнь страны. Парламент вместе с Президентом, Правительством и всем госаппаратом формировал и воплощал законодательную основу утверждающегося демократического, светского, правового и социального государства. Одновременно менялся и сам. Каждая из конституционных реформ непременно содержала парламентский компонент.

В 1998 году — это своеобразная «притирка» в реальной жизни положений и норм новой Конституции, включая аккуратное апробирование смешанной избирательной системы.

В 2007 году — переход на пропорциональные партийные выборы, прямое представительство Ассамблеи народа Казахстана, изменение оснований для роспуска Парламента и Мажилиса, резкое увеличение внимания государства к политическим партиям и общественным объединения. После укрепления общественной составляющей парламентаризма, пополнения депутатского корпуса политическими партиями, стало возможным проведение основательного перераспределения компетенции высших государственных органов: Президента, Парламента и Правительства.

В ходе конституционной реформы 2017 года название Парламента с «высшего представительного органа, осуществляющего законодательные функции» было изменено на «высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть». Можно сказать, что только через двадцать три года завершилась институционализация законодательной ветви государственной власти. При этом каждая реформа в большей или меньшей степени означала перемещение властного ресурса от Президента (и отчасти Правительства) к Парламенту.

Конечно, всегда предпринимались определенные шаги по модернизации представительной власти на местах с внедрением местного самоуправления. Жаль, что эти конституционные трансформации не всегда подтверждались в конституционно-применительной практике.

— Можно ли переход к однопалатному парламенту считать логическим продолжением реформы 2022 года?

— Переход к однопалатности — очень важный элемент проводимых в последние года реформ, но не единственный. Реформа 2022 года, принятая на референдуме (закон от 8 июня 2022 года), дала целый блок новаций: укрепление представительного характера Парламента, изменение связей депутатов с партиями и избирателями, корректировки законодательного процесса, новеллы о чрезвычайных полномочиях Правительства для оперативного реагирования на угрозы жизни и безопасности, а также поднятие ряда ключевых отношений на уровень закона и конституционного закона.

Нельзя забывать и о принятых накануне референдума дополнениях в «обычные» законы, упростившие партийное соперничество на выборах в Парламент, снизившие избирательный барьер, активизировавшие партийные фракции, легализовавшие партийное меньшинство с гарантированным предоставлением ему позиций в руководящих органах.

Все новации по дальнейшей конституционализации представительной ветви власти направлены на создание сильной парламентской культуры с влиятельными народными избранниками. Проще говоря, на укрепление влиятельности Парламента в триаде высших государственных органов.

На Западе довольно распространено мнение о том, что в условиях информационной революции, внедрения новейших технологий и искусственного интеллекта, ускорения времени принятия управленческих решений, повышается значимость органов исполнительной власти в ущерб роли парламентов.

И важно понимать: двухпалатность исторически была «продуктом своего времени» — она решала задачу устойчивости, вовлечения регионов, повышения качества законов, формирования профессионального корпуса. За 30 лет часть аргументов могла уйти, появились новые вызовы — цифровизация, ускорение управленческих решений, стоимость институтов.

Наверняка многие обратили внимание на то, что в прошедших октябре — январе на каждом заседании, созданной Касым-Жомартом Токаевым Рабочей группы по парламентской реформе, представлялась информация о поступивших предложениях от «простых» граждан, представителей различных слоев общества и профессиональных суждениях научной общественности. Это говорит о присутствующей заинтересованности казахстанцев и их высоких ожиданиях от грядущей парламентской реформе.

Ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги заседания рабочей группы по Парламентской реформе в Астане, заявил, что в Казахстане формируется качественно новая политическая модель.