    22:44, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Смерть во времянке: рабочий погиб от угарного газа в Туркестанской области

    Из-за неисправной печи угарным газом отравились двое временно нанятых работников. Мужчина скончался на месте, его супруга в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    неисправная печь
    Фото: pexels.com

    Инцидент произошел утром 1 февраля в селе Акбиик Тюлькубасского района Туркестанской области. Супружескую пару поселили во времянке на территории частного дома. Помещение отапливалось самодельной печью на твердом топливе, которая, по данным экстренных служб, эксплуатировалась с нарушениями и стала источником смертельно опасного газа.

    В результате отравления мужчина 1976 года рождения скончался на месте. Его супруга, 1991 года рождения, была госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что причиной трагедии стала неисправность печного отопления.

    — 1 февраля в 07:51 в отдельно стоящем временном жилом помещении был зафиксирован факт отравления угарным газом. Причиной стала неисправность отопительной печи на твердом топливе, в частности несвоевременная очистка дымохода, — сообщили в областном ДЧС.

    Как уточнили спасатели, пострадавшие приехали по этому адресу накануне, 31 января. По словам хозяина дома, они были временно наняты на работу.

    В ДЧС также отметили, что ранее с собственником жилья проводилась профилактическая работа.

    — В ноябре по данному адресу проводились разъяснения по правилам пожарной безопасности и профилактике отравления угарным газом. Владелец дома был ознакомлен с требованиями и подтвердил это подписью. Кроме того, в жилых домах района регулярно проводилась профилактическая работа с населением, в том числе с использованием громкоговорящих устройств, — сообщили в ведомстве.

    По информации спасательных служб, в селе Акбиик насчитывается 312 частных жилых домов. Все они отапливаются газом.

    По информации экстренных и медицинских служб, в Казахстане ежегодно регистрируются сотни случаев отравления угарным газом. Большинство трагедий происходит в осенне-зимний период и в праздничные дни, когда возрастает нагрузка на печи, котлы, газовые колонки и обогреватели. Как снизить риски отравления угарным газом, можно прочитать по ссылке.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
