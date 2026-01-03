Как защитить себя и семью от угарного газа
По данным экстренных и медицинских служб, в Казахстане ежегодно регистрируются сотни случаев отравления угарным газом. Большинство из них приходится на осенне-зимний период и праздничные дни, когда возрастает использование печей, котлов, газовых колонок и обогревателей. Как избежать рисков отравления угарным газом, рассказывает корреспондент Kazinfоrm.
Как отмечает руководитель управления санитарно-гигиенического мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Илона Бекоева, именно в отопительный сезон и в период длительных выходных риск отравлений возрастает, поскольку люди чаще используют газовое и отопительное оборудование, при этом не всегда уделяют должное внимание вентиляции и техническому состоянию приборов.
Что такое угарный газ и почему он так опасен
Угарный газ (CO) — это бесцветный и практически не имеющий запаха газ, который образуется при неполном сгорании топлива. Он может выделяться при работе газовых плит и колонок, печей, каминов, котлов, а также двигателей автомобилей и генераторов.
Главная опасность угарного газа заключается в том, что его невозможно распознать без специальных приборов. Человек не ощущает запаха и не видит признаков опасности, поэтому отравление часто происходит незаметно.
По словам Илоны Бекоевой, именно эта «незаметность» делает угарный газ особенно опасным: люди продолжают находиться в помещении, не подозревая об угрозе, пока состояние резко не ухудшается.
Угарный газ нарушает перенос кислорода в организме. В результате ткани и органы начинают испытывать кислородное голодание. В первую очередь страдают мозг и сердце, что объясняет быстрое развитие тяжёлых состояний.
Как проявляется отравление угарным газом
Даже при относительно небольших концентрациях могут возникать:
- головная боль, головокружение, тошнота, слабость;
- ухудшение самочувствия и внимания;
- сонливость, спутанность сознания, нарушение координации;
- учащенное дыхание, покраснение кожи и слизистых оболочек на ранних стадиях.
При более длительном или сильном воздействии состояние может резко ухудшаться. Возможны потеря сознания, судороги, кома и смерть. Именно поэтому угарный газ считается одной из самых опасных скрытых бытовых угроз.
Основные источники риска
Наиболее часто источниками угарного газа становятся:
- газовые плиты и духовки;
- газовые колонки и котлы;
- печи и камины;
- неисправные или плохо проветриваемые дымоходы;
- автомобили, работающие в закрытых гаражах.
Как подчёркивает Илона Бекоева, даже незначительные нарушения вентиляции или правил эксплуатации могут привести к накоплению угарного газа в помещении и создать угрозу для жизни.
Профилактика — главный способ защиты
Специалисты подчёркивают: большинство случаев отравления угарным газом можно предотвратить, если соблюдать простые меры безопасности. Ключевую роль здесь играет профилактика.
Чтобы снизить риск:
- Регулярно проветривайте помещения, особенно кухни и ванные комнаты с газовым оборудованием.
- Следите за исправностью газовых приборов, печей и котлов, проводите их техническое обслуживание в установленные сроки.
- Очищайте дымоходы и вентиляционные каналы, так как засоры препятствуют выводу продуктов сгорания.
- Не используйте газовую плиту для обогрева помещений и не оставляйте её включённой без необходимости.
- Устанавливайте датчики угарного газа. Сигнализаторы CO способны вовремя предупредить об опасной концентрации и спасти жизнь.
Что делать при подозрении на отравление
При угрозе отравления угарным газом необходимо:
- немедленно открыть окна и двери;
- выйти на свежий воздух и вынести пострадавшего из помещения;
- обеспечить покой, при необходимости улучшить вентиляцию;
- вызвать экстренные службы по номеру 112.
Угарный газ — невидимая, но реальная опасность, с которой может столкнуться любой дом. Осведомлённость, соблюдение простых правил и своевременные действия особенно важны в отопительный сезон и в период новогодних праздников, когда риск возрастает.
