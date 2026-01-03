РУ
    Как защитить себя и семью от угарного газа

    По данным экстренных и медицинских служб, в Казахстане ежегодно регистрируются сотни случаев отравления угарным газом. Большинство из них приходится на осенне-зимний период и праздничные дни, когда возрастает использование печей, котлов, газовых колонок и обогревателей. Как избежать рисков отравления угарным газом, рассказывает корреспондент Kazinfоrm.

    Павлодарда мұқтаж отбасылардың үйлеріндегі мұржалар тегін тазартылып жатыр
    Фото: ДЧС Павлодарской обалсти

    Как отмечает руководитель управления санитарно-гигиенического мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Илона Бекоева, именно в отопительный сезон и в период длительных выходных риск отравлений возрастает, поскольку люди чаще используют газовое и отопительное оборудование, при этом не всегда уделяют должное внимание вентиляции и техническому состоянию приборов.

    Что такое угарный газ и почему он так опасен

    Угарный газ (CO) — это бесцветный и практически не имеющий запаха газ, который образуется при неполном сгорании топлива. Он может выделяться при работе газовых плит и колонок, печей, каминов, котлов, а также двигателей автомобилей и генераторов.

    Главная опасность угарного газа заключается в том, что его невозможно распознать без специальных приборов. Человек не ощущает запаха и не видит признаков опасности, поэтому отравление часто происходит незаметно.

    По словам Илоны Бекоевой, именно эта «незаметность» делает угарный газ особенно опасным: люди продолжают находиться в помещении, не подозревая об угрозе, пока состояние резко не ухудшается.

    Угарный газ нарушает перенос кислорода в организме. В результате ткани и органы начинают испытывать кислородное голодание. В первую очередь страдают мозг и сердце, что объясняет быстрое развитие тяжёлых состояний.

    Как проявляется отравление угарным газом

    Даже при относительно небольших концентрациях могут возникать:

    • головная боль, головокружение, тошнота, слабость;
    • ухудшение самочувствия и внимания;
    • сонливость, спутанность сознания, нарушение координации;
    • учащенное дыхание, покраснение кожи и слизистых оболочек на ранних стадиях.

    При более длительном или сильном воздействии состояние может резко ухудшаться. Возможны потеря сознания, судороги, кома и смерть. Именно поэтому угарный газ считается одной из самых опасных скрытых бытовых угроз.

    Основные источники риска

    Наиболее часто источниками угарного газа становятся:

    • газовые плиты и духовки;
    • газовые колонки и котлы;
    • печи и камины;
    • неисправные или плохо проветриваемые дымоходы;
    • автомобили, работающие в закрытых гаражах.

    Как подчёркивает Илона Бекоева, даже незначительные нарушения вентиляции или правил эксплуатации могут привести к накоплению угарного газа в помещении и создать угрозу для жизни.

    неисправная печь, угарный газ
    Фото: pexels.com

    Профилактика — главный способ защиты

    Специалисты подчёркивают: большинство случаев отравления угарным газом можно предотвратить, если соблюдать простые меры безопасности. Ключевую роль здесь играет профилактика.

    Чтобы снизить риск:

    1. Регулярно проветривайте помещения, особенно кухни и ванные комнаты с газовым оборудованием.
    2. Следите за исправностью газовых приборов, печей и котлов, проводите их техническое обслуживание в установленные сроки.
    3. Очищайте дымоходы и вентиляционные каналы, так как засоры препятствуют выводу продуктов сгорания.
    4. Не используйте газовую плиту для обогрева помещений и не оставляйте её включённой без необходимости.
    5. Устанавливайте датчики угарного газа. Сигнализаторы CO способны вовремя предупредить об опасной концентрации и спасти жизнь.

    Что делать при подозрении на отравление

    При угрозе отравления угарным газом необходимо:

    • немедленно открыть окна и двери;
    • выйти на свежий воздух и вынести пострадавшего из помещения;
    • обеспечить покой, при необходимости улучшить вентиляцию;
    • вызвать экстренные службы по номеру 112.

    Угарный газ — невидимая, но реальная опасность, с которой может столкнуться любой дом. Осведомлённость, соблюдение простых правил и своевременные действия особенно важны в отопительный сезон и в период новогодних праздников, когда риск возрастает.

