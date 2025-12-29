Пациента после первой трансплантации сердца выписали в Алматы

Состояние 34-летнего пациента стабильное.

Мужчина поступил с диагнозом «терминальная хроническая сердечная недостаточность» и находился в республиканском листе ожидания на трансплантацию сердца.

Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

Операция по пересадке сердца продолжалась более пяти часов и завершилась успешно.

Пациент выразил искреннюю благодарность врачам и всему медицинскому персоналу Городского кардиологического центра, отметив высокий профессионализм команды и внимательное отношение на всех этапах лечения. По его словам, сегодня он особенно ценит возможность вернуться к полноценной жизни рядом с близкими. По словам пациента, он выпивал в день до 8–10 банок энергетиков и долго не придавал этому значения, пока не столкнулся с тяжелым диагнозом. Он призвал всех бережно относиться к своему здоровью.

После выписки пациент будет находиться под динамическим наблюдением по месту прикрепления в поликлинике. Вся медицинская помощь, включая трансплантацию сердца, лечение в стационаре, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами после выписки, а также дальнейшая реабилитация и наблюдение предоставляются бесплатно за счет государства в рамках ГОБПМ.

Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в ГКЦ созданы все необходимые условия для проведения высокотехнологичных операций: работают высококвалифицированные кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи и операционные медсестры, внедрены современные методы диагностики и лечения, используется оборудование, соответствующее международным стандартам.

Напомним, донором стала 50-летняя женщина с тяжелым течением артериальной гипертензии, перенесшая инсульт. С согласия родственников был проведен донорский процесс, в результате которого врачам удалось спасти жизни пяти пациентов в Алматы.



