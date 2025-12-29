РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пациента после первой трансплантации сердца выписали в Алматы

    В Алматы выписали пациента, которому в ноябре впервые на базе городского кардиологического центра провели трансплантацию сердца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пациента после первой трансплантации сердца выписали в Алматы
    Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

    Состояние 34-летнего пациента стабильное.

    Мужчина поступил с диагнозом «терминальная хроническая сердечная недостаточность» и находился в республиканском листе ожидания на трансплантацию сердца.

    Пациента выписали после первой трансплантации сердца в Алматы
    Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

    Операция по пересадке сердца продолжалась более пяти часов и завершилась успешно.

    Пациент выразил искреннюю благодарность врачам и всему медицинскому персоналу Городского кардиологического центра, отметив высокий профессионализм команды и внимательное отношение на всех этапах лечения. По его словам, сегодня он особенно ценит возможность вернуться к полноценной жизни рядом с близкими. По словам пациента, он выпивал в день до 8–10 банок энергетиков и долго не придавал этому значения, пока не столкнулся с тяжелым диагнозом. Он призвал всех бережно относиться к своему здоровью.

    После выписки пациент будет находиться под динамическим наблюдением по месту прикрепления в поликлинике. Вся медицинская помощь, включая трансплантацию сердца, лечение в стационаре, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами после выписки, а также дальнейшая реабилитация и наблюдение предоставляются бесплатно за счет государства в рамках ГОБПМ.

    Первая операция по трансплантации сердца в Алматы
    Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в ГКЦ созданы все необходимые условия для проведения высокотехнологичных операций: работают высококвалифицированные кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи и операционные медсестры, внедрены современные методы диагностики и лечения, используется оборудование, соответствующее международным стандартам.

    Напомним, донором стала 50-летняя женщина с тяжелым течением артериальной гипертензии, перенесшая инсульт. С согласия родственников был проведен донорский процесс, в результате которого врачам удалось спасти жизни пяти пациентов в Алматы.

    Камшат Абдирайым
