    18:31, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Смерть в отделе полиции в Караганде: бывший участковый проходит свидетелем по делу

    В Караганде продолжается расследование по факту смерти женщины, тело которой было найдено в одном из опорных пунктов полиции. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Санжар Адилов
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По его словам, участковый, обнаруженный на месте без сознания, на данный момент проходит по делу как свидетель.

    — Сейчас он обладает статусом свидетеля, имеющего право на защиту. Проводится сбор всех необходимых доказательств. В дальнейшем вопрос о возможном изменении его процессуального статуса будет решаться через органы прокуратуры, — отметил Адилов.

    Причина смерти женщины пока не установлена.

    Напомним, инцидент произошел 1 октября. После прохождения лечения сотрудника полиции уволили по отрицательным мотивам. Министр внутренних дел Ержан Саденов также высказался об этом деле.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
