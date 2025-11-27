Смерть в отделе полиции в Караганде: бывший участковый проходит свидетелем по делу

По его словам, участковый, обнаруженный на месте без сознания, на данный момент проходит по делу как свидетель.

— Сейчас он обладает статусом свидетеля, имеющего право на защиту. Проводится сбор всех необходимых доказательств. В дальнейшем вопрос о возможном изменении его процессуального статуса будет решаться через органы прокуратуры, — отметил Адилов.

Причина смерти женщины пока не установлена.

Напомним, инцидент произошел 1 октября. После прохождения лечения сотрудника полиции уволили по отрицательным мотивам. Министр внутренних дел Ержан Саденов также высказался об этом деле.