Смерть девушки в опорном пункте в Караганде: полицейского уволили

Майор полиции, ставший фигурантом громкого инцидента в Караганде, восстановился после пребывания в коме, но вернуться к работе в органах уже не смог — его уволили из внутренних органов.

Ранее мужчину нашли без сознания в опорном пункте полиции, а в соседней комнате — тело 23-летней девушки.

Трагедия произошла ночью 29 сентября, когда участковый привёл знакомую в служебное помещение. На утро следующего дня старший участковый обнаружил тело девушки и коллегу в тяжёлом состоянии и вызвал медиков.

Обстоятельства смерти девушки и причины, из-за которых полицейский впал в кому, пока не раскрываются. Медики ссылаются на врачебную тайну, а полиция ждёт результатов экспертизы, которые должны пролить свет на детали произошедшего.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подчеркнули, что ведомство придерживается принципа нулевой терпимости к любым нарушениям дисциплины. По факту инцидента в опорном пункте Михайловского отдела проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии.

По итогам проверки начальник и заместитель отдела освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, строгие дисциплинарные меры применены в отношении ряда руководителей управления полиции города Караганды и областного департамента.

Ведомство уточняет, что по факту обнаружения тела гражданки ведётся досудебное расследование, где устанавливаются все обстоятельства трагедии.

— Как сообщалось ранее, по факту обнаружения тела продолжается досудебное расследование. Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — отметили в ДП Карагандинской области

В ДП подчеркнули, что уголовное дело находится на особом контроле.