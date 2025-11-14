РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:12, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Смерть девушки в опорном пункте в Караганде: полицейского уволили

    Участкового инспектора, оказавшегося в центре громкого дела о гибели 23-летней девушки, выписали из стационара. Причины трагедии до сих пор остаются за закрытыми дверями экспертиз и врачебной тайны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    МВД
    Фото: ДП области Абай

    Майор полиции, ставший фигурантом громкого инцидента в Караганде, восстановился после пребывания в коме, но вернуться к работе в органах уже не смог — его уволили из внутренних органов.

    Ранее мужчину нашли без сознания в опорном пункте полиции, а в соседней комнате — тело 23-летней девушки.

    Трагедия произошла ночью 29 сентября, когда участковый привёл знакомую в служебное помещение. На утро следующего дня старший участковый обнаружил тело девушки и коллегу в тяжёлом состоянии и вызвал медиков.

    Обстоятельства смерти девушки и причины, из-за которых полицейский впал в кому, пока не раскрываются. Медики ссылаются на врачебную тайну, а полиция ждёт результатов экспертизы, которые должны пролить свет на детали произошедшего.

    В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подчеркнули, что ведомство придерживается принципа нулевой терпимости к любым нарушениям дисциплины. По факту инцидента в опорном пункте Михайловского отдела проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии.

    По итогам проверки начальник и заместитель отдела освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, строгие дисциплинарные меры применены в отношении ряда руководителей управления полиции города Караганды и областного департамента.

    Ведомство уточняет, что по факту обнаружения тела гражданки ведётся досудебное расследование, где устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

    — Как сообщалось ранее, по факту обнаружения тела продолжается досудебное расследование. Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — отметили в ДП Карагандинской области

    В ДП подчеркнули, что уголовное дело находится на особом контроле.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
