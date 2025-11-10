РУ
    Смерть пациента после госпитализации расследуют в Жамбылской области

    В социальных сетях распространяется информация о том, что в Таразе скончался 39-летний мужчина, якобы из-за того, что врачи требовали деньги за госпитализацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сб
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform.

    По словам родственников, мужчину сначала отказались госпитализировать, сославшись на отсутствие мест, а затем потребовали оплату за обследование. После поступления в больницу его состояние резко ухудшилось.

    — При вскрытии обнаружили около полутора литров жидкости в легких, хотя изначально врачи говорили о незначительном количестве. Расследование затянулось почти на год, — говорится в описании к публикации.

    В управлении здравоохранения сообщили, что пациент был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу и консультативно-диагностический центр 3 января с диагнозом
    «Внебольничная пневмония тяжелой степени».

    — Из анамнеза выяснено, что пациент болел дома более 10 дней, не лечился. Со слов родственников и данных электронного паспорта здоровья, в течение длительного времени злоупотреблял алкоголем, в том числе в течение 10 дней до поступления в больницу, — отметили в ведомстве.

    На этом фоне пациент упал и был госпитализирован с ушибом грудной клетки, и множественными кровоподтеками на теле. В больнице ему диагностировали тяжелую пневмонию и гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости.

    — По экстренным показаниям был госпитализирован в отделение пульмонологии. Сразу же начато лечение, получал все необходимые препараты согласно действующим протоколам диагностики и лечения. На фоне проводимой терапии состояние пациента резко ухудшилось, срочно был вызван реаниматолог, проведена расширенная сердечно-легочная реанимация, — сообщили в управлении здравоохранения.

    Несмотря на принятые меры, 6 января была зафиксирована биологическая смерть пациента.

    По данному факту следствие продолжается.

    — Срок расследования составляет два месяца. При необходимости проведения дополнительных следственных действий он продлевается через прокуратуру еще на три–четыре месяца. Назначены экспертизы в отношении врача, планируется проведение дополнительной судебно-медицинской комиссии, — сообщил заместитель начальника областного ДП Байжан Байгелди.

    Ранее сообщалось о другом случае в столичной частной клинике. После операции там скончалась 67-летняя пациентка. В социальных сетях ее дочь заявила о преступной халатности врачей. В другом инциденте жительница Костаная впала в кому после прохождения косметологической процедуры в одной из частных клиник Астаны.

    Кроме того, в Министерстве здравоохранения ранее прокомментировали смерть пациента во время операции в Костанайской области, по факту которой было возбуждено уголовное дело.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
