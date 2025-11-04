Женщина умерла в частной клинике Астаны: проводится проверка

По словам дочери, 10 сентября Оразгул Джумагалиева прибыла в клинику на лазерную операцию. На следующий день врачи провели ей лапароскопическую герниопластику с установкой сетчатого эндопротеза. После операции женщина пришла в сознание только после обеда.

— Но уже 12 сентября начался кошмар! После обеда сестра присылает в группу голосовое сообщение от мамы — она еле разговаривает, очень слабая. В тот же день маму начало сильно рвать. Когда я приехала вечером около 8–9 часов, ее уже увезли в реанимацию, — рассказывает она.

На следующий день дочь снова приехала в клинику.

— Это была суббота, и там не было ни одного врача! Через охрану и медсестер мы пытались узнать о состоянии мамы. Нам сказали: «Она в порядке, только что поела, не переживайте». Оказывается, медсестры нам врали! Они уверяли, что мама чувствует себя хорошо, что она поела, что все в порядке. А на самом деле в это время моя мама умирала в мучениях, — говорит она.

Вечером женщине вновь сделали операцию. Когда вскрыли живот, оказалось, что 80% кишечника почернело. Операцию проводил врач Адилет Мендибаев, так как ответственный врач Кайрат Катренов уехал в Алматы. Ночью семье сообщили о смерти женщины.

По словам дочери, в заключении судебно-медицинской экспертизы не было указано, что пациентке проводили вторую операцию.

— Они просто написали: «После операции умерла» — как будто речь идет не о человеке, а о пункте в отчете. Вывод написали так, будто она сама по себе от болезни умерла, но она не болела! А половина текста вообще про другого человека! Рост, вес, волосы — все не совпадает. Вы понимаете? Это чужой вывод вставили в ее дело! Это не случайность, это подлог. Это — ложь за деньги. И кто за это ответил? Никто, — заявила она.

Как отметила дочь, следователь закрыл дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

В самой Green Clinic также прокомментировали произошедшее. Сообщается, что обращение сына пациентки Уракбая Р.С. поступило в клинику 16 октября. Оно зарегистрировано в ИС Медпул (Единый страховой пул) 17 октября.

Кроме того, в центре судебных экспертиз Астаны была проведена судебно-медицинская экспертиза.

В самой же клинике завершено внутреннее расследование. Вместе с тем, руководствуясь Правилами деятельности независимой экспертной комиссии и минимальными требованиями по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, в клинике сформирована независимая экспертная комиссия из реестра профильных специалистов, формируемый местными органами госуправления здравоохранением.

Комиссия приступает к работе с 5 ноября. В срок до пяти рабочих дней с момента начала работы будет подготовлено независимое экспертное заключение.

В течение двух рабочих дней со дня получения заключения клиника направит его родственникам пациента и в страховую организацию — участнице единого страхового пула.

В Green Clinic подчеркнули, что в соответствии со статьей 273 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», вся информация о состоянии здоровья пациента, диагнозе и лечении является врачебной тайной.

— Настоятельно рекомендуем соблюдать нормы профессиональной этики и требования законодательства РК в части защиты персональных данных и врачебной тайны и дождаться официального сообщения по результатам расследования. Мы выражаем глубокие соболезнования родственникам умершей и благодарим за понимание и ответственное отношение к данной ситуации, — заявили в клинике.

