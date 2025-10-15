РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:07, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Жительница Костаная впала в кому после процедуры в столичной клинике

    Девушка впала в кому после прохождения косметологической процедуры в одной из частных клиник Астаны. По данному факту начата проверка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какую компенсацию может получить пострадавший в результате врачебной ошибки пациент
    Фото: pexels.com

    Инцидент подтвердили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Астана.

    — В июне 2025 года департамент направил в адрес частной клиники письмо о проведении независимой экспертной комиссии. Ее цель — установить, имел ли место вред жизни или здоровью пациентки, — сообщили в ответ на запрос.

    В клинике подтвердили предстоящее проведение комиссии. По итогам экспертизы выводы будут направлены заявительнице и в департамент.

    Ранее сообщалось, что это жительница Костаная, которой делали операцию по коррекции носовой перегородки в апреле 2025 года. С того момента девушка
    находится в коме.

    — В случае несогласия с результатами проверки, согласно статье 30 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», родственники пациентки вправе
    обратиться в департамент Комитета по городу Астана. На основании такого обращения может быть проведена внеплановая проверка медицинской организации, –
    говорится в комментарии.

    Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала смерть пациента при операции в Костанайской области.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Медицина Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
