Жительница Костаная впала в кому после процедуры в столичной клинике

Инцидент подтвердили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Астана.

— В июне 2025 года департамент направил в адрес частной клиники письмо о проведении независимой экспертной комиссии. Ее цель — установить, имел ли место вред жизни или здоровью пациентки, — сообщили в ответ на запрос.

В клинике подтвердили предстоящее проведение комиссии. По итогам экспертизы выводы будут направлены заявительнице и в департамент.

Ранее сообщалось, что это жительница Костаная, которой делали операцию по коррекции носовой перегородки в апреле 2025 года. С того момента девушка

находится в коме.

— В случае несогласия с результатами проверки, согласно статье 30 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», родственники пациентки вправе

обратиться в департамент Комитета по городу Астана. На основании такого обращения может быть проведена внеплановая проверка медицинской организации, –

говорится в комментарии.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала смерть пациента при операции в Костанайской области.