Жительница Костаная впала в кому после процедуры в столичной клинике
Девушка впала в кому после прохождения косметологической процедуры в одной из частных клиник Астаны. По данному факту начата проверка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент подтвердили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Астана.
— В июне 2025 года департамент направил в адрес частной клиники письмо о проведении независимой экспертной комиссии. Ее цель — установить, имел ли место вред жизни или здоровью пациентки, — сообщили в ответ на запрос.
В клинике подтвердили предстоящее проведение комиссии. По итогам экспертизы выводы будут направлены заявительнице и в департамент.
Ранее сообщалось, что это жительница Костаная, которой делали операцию по коррекции носовой перегородки в апреле 2025 года. С того момента девушка
находится в коме.
— В случае несогласия с результатами проверки, согласно статье 30 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», родственники пациентки вправе
обратиться в департамент Комитета по городу Астана. На основании такого обращения может быть проведена внеплановая проверка медицинской организации, –
говорится в комментарии.
Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала смерть пациента при операции в Костанайской области.