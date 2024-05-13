Служебную проверку проведут в МИД РК по заявлению жены дипломата

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил о том, что в ведомстве проведут служебную проверку из-за обвинения советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я лично встречался с Кариной, переговорил. Мы оказываем ей максимальную поддержку, говорим ей, что она не должна бояться. Мы вместе с ней. Да, случай неординарный. Наши сотрудники в посольстве Казахстана в ОАЭ действовали согласно алгоритму, так как нужно, потому что и сотрудники и она имеют дипломатическую неприкосновенность, — сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что ежегодно при выезде из страны все сотрудники, которые будут работать в посольствах, проходят специальную комиссию. Также, по словам представителя МИД, недавно Министерство совместно с Агентством по делам госслужбы запустило еще одну программу прохождения тестирования на психоэмоциональное состояние всех сотрудников ведомства.

Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша.

Напомним, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.

Через три дня Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.