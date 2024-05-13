РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 13 Май 2024 | GMT +6

    Служебную проверку проведут в МИД РК по заявлению жены дипломата

    МИД РК
    Фото: Kazinform

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил о том, что в ведомстве проведут служебную проверку из-за обвинения советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Я лично встречался с Кариной, переговорил. Мы оказываем ей максимальную поддержку, говорим ей, что она не должна бояться. Мы вместе с ней. Да, случай неординарный. Наши сотрудники в посольстве Казахстана в ОАЭ действовали согласно алгоритму, так как нужно, потому что и сотрудники и она имеют дипломатическую неприкосновенность, — сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

    Он добавил, что ежегодно при выезде из страны все сотрудники, которые будут работать в посольствах, проходят специальную комиссию. Также, по словам представителя МИД, недавно Министерство совместно с Агентством по делам госслужбы запустило еще одну программу прохождения тестирования на психоэмоциональное состояние всех сотрудников ведомства.

    Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша.

    Напомним, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.

    Через три дня Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.

    Теги:
    Бытовое насилие ОАЭ Закон и право Суды МИД РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!