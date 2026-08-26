Слухи о маньяке и теле в мусорном баке опровергли в Туркестанской области

После анонимного звонка полицейские обследовали двор многоэтажного дома в Кентау и расположенные рядом мусорные контейнеры. Сообщение не подтвердилось, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях и мессенджерах распространились аудиосообщения и видеозаписи о якобы найденном теле человека и появившемся в городе маньяке. Также на канал «102» поступил звонок от неизвестного. Он сообщил, что во дворе дома на проспекте Яссауи в городе Кентау в мусорном контейнере находится тело человека.

Кадр из видео

Следственно-оперативная группа в полном составе незамедлительно выехала по указанному адресу. Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и мусорные баки. Информация не подтвердилась.

— В настоящее время устанавливаются источник сообщения и обстоятельства его распространения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ДП Туркестанской области.

В правоохранительных органах призвали граждан доверять официальным источникам, не распространять фейковые сведения и напомнили, что за размещение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в суд направили 83 уголовных дела по фактам сталкинга.

Введение уголовной ответственности стало результатом длительной работы экспертов, депутатов и правозащитников. О том, как защититься от преследования и доказать его в суде, можно прочитать здесь.