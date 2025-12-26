РУ
    Слухи о досрочной выплате пенсий за январь в декабре опровергли в Минтруда РК

    Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года будут перечислены досрочно в период до 30 декабря 2025 года уже с учетом повышения, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает агентство Kazinform.

    пенсия
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

     — Выплата пенсий и пособий производится согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь, с учетом индексации, будут перечислены получателям в январе 2026 года. Пенсионные выплаты за декабрь уже произведены в полном объеме,  — сообщили в ведомстве.

    Кроме того, граждан просят не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные сообщения, во избежание утечки личных данных.

    Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, а также через официальные интернет-ресурсы государственных органов.

    — Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, — предупредили в Минтруда.

    Напомним, пенсии и пособия вырастут на 10% в Казахстане в 2026 году.

