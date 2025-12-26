Слухи о досрочной выплате пенсий за январь в декабре опровергли в Минтруда РК
Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года будут перечислены досрочно в период до 30 декабря 2025 года уже с учетом повышения, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает агентство Kazinform.
— Выплата пенсий и пособий производится согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь, с учетом индексации, будут перечислены получателям в январе 2026 года. Пенсионные выплаты за декабрь уже произведены в полном объеме, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, граждан просят не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные сообщения, во избежание утечки личных данных.
Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, а также через официальные интернет-ресурсы государственных органов.
— Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, — предупредили в Минтруда.
Напомним, пенсии и пособия вырастут на 10% в Казахстане в 2026 году.