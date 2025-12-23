Пенсии и пособия вырастут на 10% в Казахстане в 2026 году

По его словам, повышение благосостояния населения остается ключевым приоритетом госполитики. С 2022 года в стране реализуется отдельная программа по росту доходов граждан. Сегодня социальными выплатами в стране охвачены 4,7 млн человек.

— Социальный бюджет 2025 года составляет почти шесть триллионов тенге. С 1 января он составлял 5,9 триллиона, на следующий год мы сделали социальный бюджет 6,8 триллиона. То есть увеличение на 887 миллиардов по сравнению с этим годом проходит. Что это за деньги? Пенсии и пособия будут увеличены на 10 процентов. Для сравнения, в 2025 году было 8,5 процента. В бюджете 2026 года только на увеличение пенсий и пособий мы предусмотрели 636 миллиардов , — сообщил Жумангарин на брифинге в Правительстве.

Также в рамках совместной программы Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка реализуются инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса.

— Это очень важно. Там программы переквалификации для повышения занятости есть внутри нее. Жесткий контроль цен на социально-значимые. Развитие внутреннего производства, поддержка конкуренции. Повышение качества здравоохранения. Повышение качества коммунальной инфраструктуры. Многие, конечно, эти немонетарные факторы не учитывают, которые государство предоставляет: газификация сел, подведение воды, строительство поликлиник, детских садов, школ. Это все затраты населения уменьшает. И поэтому это тоже большое подспорье для повышения доходов населения, — сказал зампремьера.

Вместе с тем, Жумангарин отметил, что фонд оплаты труда на протяжении нескольких лет стабильно составляет около 31% ВВП, что свидетельствует о его росте соразмерно экономике в целом.

— И в этом году мы, надеюсь, впервые перешагнем рубеж в 300 миллиардов долларов США. Возможно, перешагнем рубеж в 15 тысяч долларов на душу населения. Поэтому это такие положительные показатели, — добавил он.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин также ответил на критику депутатов по поводу увеличения списка социально значимых продуктов в Казахстане.