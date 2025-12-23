Продовольственная инфляция серьезно нас беспокоит — Серик Жумангарин

Напомним, что в Казахстане рассматривается вопрос расширения перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

Ранее депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что это может привести к банкротству некоторых торговых объектов.

— У нас СЗПТ на сегодня регулируются, 19 видов, пока еще от этого ни один магазин не обанкротился. Мера, которую мы сейчас внедряем, временная. Небольшое количество мы добавляем, до 33 доводим этот перечень. Это связано с тем, что из трех составляющих инфляцию, именно продовольственная инфляция серьезно нас беспокоит. Потому что наблюдается долгое время темп роста цен на одни и те же продукты питания, и это не связано как-то с сезонностью, — сказал Жумангарин.