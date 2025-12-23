Продовольственная инфляция серьезно нас беспокоит — Серик Жумангарин
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин ответил на критику депутатов по поводу увеличения списка социально значимых продуктов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, что в Казахстане рассматривается вопрос расширения перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).
Ранее депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что это может привести к банкротству некоторых торговых объектов.
— У нас СЗПТ на сегодня регулируются, 19 видов, пока еще от этого ни один магазин не обанкротился. Мера, которую мы сейчас внедряем, временная. Небольшое количество мы добавляем, до 33 доводим этот перечень. Это связано с тем, что из трех составляющих инфляцию, именно продовольственная инфляция серьезно нас беспокоит. Потому что наблюдается долгое время темп роста цен на одни и те же продукты питания, и это не связано как-то с сезонностью, — сказал Жумангарин.
По его словам, подорожание связано со спекулятивными проявлениями.
— Минторговли пригласило всех крупнейших оптовиков страны, которые завозят импортную продукцию, переговорили с ними, выявили причины. Мы не просто все это вводим. Мы готовы оказать поддержку магазинам у дома и большим компаниям, если есть необходимость. Мы не думаем, что это приведет к банкротству предприятий, — добавил зампремьера.