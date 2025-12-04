Перечень социально значимых продуктов планируют увеличить в Казахстане

Документ опубликован на платформе «Открытые НПА» и предусматривает увеличение числа наименований с 19 до 33.

В обновленный список предлагается включить популярные продукты питания: помидоры, огурцы, яблоки, говядину (с костями и бескостную), мясной фарш, баранину, рыбу свежую и мороженую, молоко ультрапастеризованное, сметану, твердый сыр, черный чай и другие.

Каждое из предложенных наименований будет дополнительно обсуждаться с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами.

Цель временного расширения перечня — обеспечить доступность наиболее востребованных продуктов для населения и стабильность их цен. Для производителей включение в СЗПТ создает стимулы для увеличения производства, освобождает от выплат торговым сетям бонусов и вознаграждений, а также дает доступ к мерам государственной поддержки, включая льготные перевозки, фиксированные коммунальные тарифы и льготные оборотные средства.

Расширенный перечень включает такие продукты, как мука, хлеб, крупы, овощи, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, масло, соль и чай.

Министерство приглашает граждан, представителей бизнеса и экспертов принять участие в обсуждении проекта на портале «Открытые НПА».