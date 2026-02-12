Слесарь упал с высоты на Степногорской ТЭЦ

В пресс-службе самого предприятия пояснили, что 11 февраля 2026 года в турбинном цехе ТОО «Степногорская ТЭЦ» во время выполнения производственных обязанностей 29-летний работник предприятия, занимающий должность слесаря ПТО, упал с лестницы. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в МЦГБ города Степногорска. Угрозы его жизни нет.

В департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области уточнили обстоятельства несчастного случая.

— Слесарь по ремонту ПГТО при демонтажа циркуляционного насоса № 4 не удержался и упал вниз через монтажный проем. Тяжесть травмы выясняется. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту несчастного случая Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Акмолинской области будет назначено и проведено специальное расследование несчастного случая, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, пациент, 1996 г. р., поступил 11 февраля в 15:45 с жалобами на головокружение, головную боль, общую слабость и потерю сознания. Мужчина упал с высоты 6-8 метров.

— Сделано КТ легких — перелом ребер 5-8 слева, пневмоторакс, произведена пункция, установлен дренаж по Бюлау, воздух вышел, состояние средней степени тяжести, стабильный, — прокомментировали медики.

Полицейские города Степногорска, между тем, также проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Напомним, 26 августа 2025 года один рабочий скончался, трое пострадали во время монтажных работ на Степногорской ТЭЦ.

