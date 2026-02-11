Батутный центр в Актобе выплатит семь миллионов тенге ребенку, получившему инвалидность

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда рассмотрела гражданское дело по факту получения инвалидности ребенком, пострадавшим во время игры в батутном центре. Как следует из материалов дела, школьник, находясь в игровом зале, упал и получил серьезную травму ноги.

Впоследствии ему пришлось перенести несколько хирургических операций. По итогам медицинского обследования врачи присвоили ребенку инвалидность третьей группы.

— На поврежденную ногу ребенку был установлен аппарат Илизарова. Он на длительное время был госпитализирован и не посещал школьные занятия. В связи с этим семье пришлось воспользоваться услугами репетитора для продолжения обучения, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Суд первой инстанции, принимая во внимание тяжелые обстоятельства, пережитые ребенком, частично удовлетворил исковые требования. Было вынесено решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге. Однако, по жалобе истца, дело было повторно рассмотрено в апелляционной инстанции. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 5 статьи 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, пришел к выводу о необходимости увеличения суммы компенсации морального вреда до 7 млн тенге.

