Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре 2026 года в Санкт-Петербург (Россия). Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выступили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Аттабак и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости адаптации Евразийского экономического союза к новым глобальным реалиям и укрепления его конкурентоспособности и призвал расширять внешнеэкономические связи Евразийского экономического союза со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.