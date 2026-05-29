Касым-Жомарт Токаев: ЕАЭС должен стать устойчивее к мировым вызовам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости адаптации Евразийского экономического союза к новым глобальным реалиям и укрепления его конкурентоспособности, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодняшняя встреча имеет особое значение. В этот день, в 2014 году, был подписан договор, положивший начало нашему объединению. Решением Высшего Совета 29 мая официально объявлен Днем Евразийского экономического союза. История нашего объединения рассчитывается уже более 10 лет. За это время проделана большая работа по углублению экономической интеграции. Примечательно, что в эти дни, наряду с заседанием Высшего совета, Астана принимает Евразийский экономический форум. Уверен, итоги форума придадут новый импульс многостороннему деловому партнерству, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Евразийский экономический союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития. Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств союза в 2026–2027 гг. составит около 2,5%.

При этом, Глава государства заявил, что оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны.

— Согласно докладу Международного валютного фонда, в текущем году прогноз роста в мировой экономике скорректирован в сторону замедления до 3%. Очевидно, что общие мировые структурные изменения не могут не оказать влияния на экономическую динамику союза. В этих условиях особую актуальность приобретают задачи адаптации нашего объединения к новым реалиям, укрепления внутренней устойчивости и повышения его конкурентоспособности, — сказал он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил участников заседания ВЕЭС с Днем Евразийского экономического союза.