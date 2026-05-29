Токаев поддержал переговоры ЕАЭС с Индией о зоне свободной торговли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил о необходимости расширять внешнеэкономические связи Евразийский экономический союз со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства поддержал переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли.

По его словам, союз должен продолжать реализацию торгово-экономического потенциала на внешнем контуре.

— Необходимо дальнейшее расширение связи союза со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, также с авторитетными региональными экономическими объединениями. В активном формате активно продвигаются переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли. Считаю, что эта работа достойна внимания, — отметил Токаев.

При этом Президент поддержал предложение президента Беларуси о более избирательном подходе к предоставлению статуса наблюдателя и заключению соглашений о свободной торговле.

— Партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться. То есть не чохом, не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу. Казахстан в рамках своего председательства в органах Евразийского экономического союза намерен и далее всемерно содействовать укреплению общего экономического потенциала, обеспечению устойчивого развития стран-участниц. Убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов, вывести сотрудничество в рамках Союза на качественно новый уровень, — сказал он.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости адаптации Евразийского экономического союза к новым глобальным реалиям и укрепления его конкурентоспособности, открывая заседание Высшего совета в Астане.