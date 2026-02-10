Следующее заседание Конституционной комиссии пройдет 11 февраля

– Сегодняшнее заседание было кратким, но содержательным. На этом одиннадцатое заседание Комиссии по конституционным реформам объявляется завершенным. Следующее заседание состоится 11 февраля в 14:30, – сообщила она.

В ходе заседания сообщалось, что в рамках общественного обсуждения от граждан и членов комиссии поступили предложения уточнить отдельные положения проекта новой Конституции.

Все предложения были тщательно изучены, после чего в проект Основного закона внесли дополнительные нормы. В частности, предложено закрепить признание и равную защиту всех форм собственности.

Также комиссия согласилась уточнить конституционно-правовой статус граждан и принцип их равенства перед законом.

Кроме того, предложено изменить формулировку полномочий Президента по роспуску Құрылтая, закрепив их как право Главы государства вместо обязательства, а также установить дополнительные ограничения на роспуск законодательного органа.

Напомним, по состоянию на 9 февраля в адрес Комиссии по Конституционной реформе поступило порядка 5000 предложений от граждан.



