    16:53, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Следующее заседание Конституционной комиссии пройдет 11 февраля

    Председатель Комиссии по Конституционной реформе Эльвира Азимова подвела итоги очередного заседания и сообщила о дате следующей встречи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Визит Президента в Пакистан, конституционная реформа и Олимпиада-2026 — обзор недели в Казахстане
    Фото: Конституционный суд РК

    – Сегодняшнее заседание было кратким, но содержательным. На этом одиннадцатое заседание Комиссии по конституционным реформам объявляется завершенным. Следующее заседание состоится 11 февраля в 14:30, – сообщила она.

    В ходе заседания сообщалось, что в рамках общественного обсуждения от граждан и членов комиссии поступили предложения уточнить отдельные положения проекта новой Конституции.

    Все предложения были тщательно изучены, после чего в проект Основного закона внесли дополнительные нормы. В частности, предложено закрепить признание и равную защиту всех форм собственности. 

    Также комиссия согласилась уточнить конституционно-правовой статус граждан и принцип их равенства перед законом. 

    Кроме того, предложено изменить формулировку полномочий Президента по роспуску Құрылтая, закрепив их как право Главы государства вместо обязательства, а также установить дополнительные ограничения на роспуск законодательного органа. 

    Напомним, по состоянию на 9 февраля в адрес Комиссии по Конституционной реформе поступило порядка 5000 предложений от граждан. 

    Адия Абубакир
    Автор
