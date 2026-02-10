РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:41, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Полномочия Президента по роспуску Құрылтая предложили изменить в проекте Конституции

    На заседании Конституционной комиссии сообщили о предложениях изменить порядок реализации полномочий Президента по роспуску Құрылтая с учетом поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бахыт Нурмуханов
    Фото: Конституционный суд

    Об этом рассказал заместитель председателя Конституционного суда и член комиссии Бахыт Нурмуханов.

    — В опубликованном для всенародного обсуждения проекте Конституции данные полномочия Главы государства были закреплены в императивной форме. То есть предусматривалась обязанность распускать Құрылтай в случаях повторного отказа в согласовании или избрании предложенной кандидатуры, а также в иных ситуациях, — пояснил он.

    Теперь предлагается изложить эту норму в диспозитивной форме, закрепив роспуск Құрылтая как право Президента, а не как обязательное действие.

    Соответствующие изменения внесены в подпункты 2, 4 и 8 статьи 46, пункт 1 статьи 57, а также пункты 1 и 2 статьи 62 проекта новой Конституции.

    — Кроме того, в указанных конституционных нормах устанавливаются ограничения на роспуск Құрылтая. Его нельзя распускать в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев срока полномочий Президента, а также в течение одного года после предыдущего роспуска или в случаях, предусмотренных статьей 51 Конституции. Последнее ограничение касается лица, которое в установленных Конституцией случаях принимает на себя полномочия Президента, — добавил Нурмуханов.

    Ранее политолог и член Конституционной комиссии Марат Шибутов пояснил, что перераспределение кадровых полномочий между Президентом и Құрылтаем в проекте новой Конституции направлено на формирование баланса власти и предотвращение политических кризисов. 

    Теги:
    Конституция Президент Казахстана Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум