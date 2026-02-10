Полномочия Президента по роспуску Құрылтая предложили изменить в проекте Конституции

Об этом рассказал заместитель председателя Конституционного суда и член комиссии Бахыт Нурмуханов.

— В опубликованном для всенародного обсуждения проекте Конституции данные полномочия Главы государства были закреплены в императивной форме. То есть предусматривалась обязанность распускать Құрылтай в случаях повторного отказа в согласовании или избрании предложенной кандидатуры, а также в иных ситуациях, — пояснил он.

Теперь предлагается изложить эту норму в диспозитивной форме, закрепив роспуск Құрылтая как право Президента, а не как обязательное действие.

Соответствующие изменения внесены в подпункты 2, 4 и 8 статьи 46, пункт 1 статьи 57, а также пункты 1 и 2 статьи 62 проекта новой Конституции.

— Кроме того, в указанных конституционных нормах устанавливаются ограничения на роспуск Құрылтая. Его нельзя распускать в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев срока полномочий Президента, а также в течение одного года после предыдущего роспуска или в случаях, предусмотренных статьей 51 Конституции. Последнее ограничение касается лица, которое в установленных Конституцией случаях принимает на себя полномочия Президента, — добавил Нурмуханов.

Ранее политолог и член Конституционной комиссии Марат Шибутов пояснил, что перераспределение кадровых полномочий между Президентом и Құрылтаем в проекте новой Конституции направлено на формирование баланса власти и предотвращение политических кризисов.