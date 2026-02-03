Баланс между полномочиями Президента и Курултая защитят систему от политических кризисов — политолог

По его словам, при анализе в динамике важно учитывать, сколько должностей согласовывается сейчас и сколько будет согласовываться после вступления новых норм в силу. В соответствии с проектом Конституции, Курултай будет давать согласие либо избирать Премьер-министра и вице-президента, десять судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии, 80 членов Высшей аудиторской палаты, а также всех судей Верховного суда — всего более 60 человек.

— Отмечу, что Президент при этом утратил право на назначение двух членов ЦИКа, двух членов Высшей аудиторской палаты, четырех судей Конституционного суда. То есть вот такой баланс произошел. При этом он, конечно, назначает руководить конституционных органов и руководителей органов, которые ему прямо подотчетны. Но такая схема позволяет обеспечить баланс между Президентом и Курултаем, — объяснил политолог.

Шибутов также обратил внимание на механизм роспуска Курултая в случае политического кризиса, если предложенная Президентом кандидатура не получает поддержки. По его словам, этот механизм служит «страховкой» от затягивания формирования политических институтов.

— Мы имеем огромное количество мировых примеров, когда политическая ситуация стопорится. Вот сейчас в США идет неполный шатдаун, допустим. И нельзя, чтобы текущие разногласия между партиями останавливали систему государства в целом. И поэтому я считаю, что механизм, причем не однократное, а двукратное предложение на пост — то есть не сразу, а только после второго раза. И, соответственно, это уже гораздо более, так скажем, обдуманное решение. Поэтому нам нужен страхующий такой механизм, чтобы не затягивать процесс формирования политических институтов. Я думаю он очень нужен и он должен быть в Основном законе, — подчеркнул он.

Напомним, в проекте Конституции прописали новые полномочия Правительства, Курултая и Халық Кеңесі.

31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.