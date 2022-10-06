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Сквер появится на месте недостроенных ЖК в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Октября 2022, 11:13
Сквер появится на месте недостроенных ЖК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в микрорайоне Зердели до конца года снесут две недостроенные многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители этого микрорайона на первой встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По их мнению, они представляют потенциальную опасность для детей.

«По проблемным 32 домам мкр. Зердели. До конца года будут завершены работы по укреплению и выравниванию 7 домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО «КазНИИСА». Имеется заключение института о сносе оставшихся двух недостроенных домов. Договор с подрядчиком подписан, до конца года дома будут снесены. На этом месте после обсуждения с жителями предполагаем, что будет создан сквер», - сказал аким в ходе встречи с жителями Алатауского района.

Градоначальник также добавил, что в этом году проведен капитальный ремонт 53 дворовых территорий в мкр. Карасу, 13-территория, Теректы, Саялы, Нуркент и Зердели.

Летом Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что две недостроенные многоэтажки снесут в мкр. Зердели.


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