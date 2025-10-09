Сколько участков для голосования на выборах Жогорку Кенеша Кыргызстана откроют в Казахстане

По данным ЦИК, на сегодня за рубежом имеется 59 избирательных участков, предлагается дополнительно открыть еще 41.

В Казахстане кыргызстанцы смогут проголосовать на 7 избирательных участках в городах Астана, Алматы (2 участка), Атырау, Караганды, Шымкент и Тараз.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров напомнил, что предстоящие парламентские выборы будут проходить по новой системе согласно изменениям, внесенным в конституционный закон о выборах президента и парламента. Страна будет разделена на 30 округов, от каждого из них в парламент будут избраны по три депутата.

В целях создания максимально удобных условий для избирателей, на выборах будет применено дистанционное голосование, дающее возможность без бюрократических препятствий проголосовать на любом участке при физическом присутствии гражданина на нем.

Напомним, в сентябре инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша КР выступила за самороспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК КР 23 сентября одобрил предложение о самороспуске VII созыва. 25 сентября парламент принял решение о досрочном самороспуске. Указом президента КР от 30 сентября досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении к народу заявил о намерении лично проконтролировать ход парламентских выборов.

На 1 октября в республике зарегистрировано 4 млн 287 тыс. избирателей, которые могут принять участие в предстоящих выборах Жогорку Кенеша. Три политические партии подали заявки для участия в досрочных парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года в стране был принят конституционный закон, согласно которому изменена процедура выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.