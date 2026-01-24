Сколько стоят планшеты и ноутбуки в городах Казахстана

Анализ предложений в розничных сетях и торговых центрах показал, где «рабочую» технику для учебы и работы можно купить дешевле, а в каких городах покупателям приходится переплачивать за логистику и ограниченный выбор. Для сравнения и наглядности были выбраны планшеты марки Xiaomi, Huawei, Samsung, а ноутбуки — ASUS, Lenovo, Acer, которые чаще всего покупают для работы и учебы.

Более доступным ценник на планшеты оказался в Кокшетау: здесь в основном покупают в ценовом коридоре 70–105 тысяч тенге — это базовые модели Samsung, Xiaomi и Huawei. Чуть более продвинутый сегмент держится на уровне 125–160 тысяч тенге, а планшеты с большими экранами и комплектами аксессуаров стоят 300–340 тысяч тенге. Цены на ноутбуки сосредоточены в диапазоне 145–220 тысяч тенге у массовых моделей Acer, ASUS и Lenovo. Более производительные офисные ноутбуки с процессорами Ryzen 7 и Core i5–i7 стоят 300–390 тысяч тенге, тогда как игровые устройства выходят за рамки среднего сегмента и начинаются от 700 тысяч тенге, достигая 1,1 млн тенге.

Не уступают по цене и в Уральске: основной спрос на планшеты сосредоточен в диапазоне 70–150 тысяч тенге: столько стоят базовые модели Samsung и Huawei, но наиболее востребованный средний сегмент (Xiaomi, Samsung) — 100–150 тысяч тенге, а более продвинутые версии Xiaomi доходят до 150–230 тысяч тенге. Ноутбуки для учебы и офиса чаще всего покупают в пределах 180–300 тысяч тенге — это модели ASUS, Lenovo и Acer с базовыми и средними характеристиками, тогда как устройства стоимостью 250–350 тысяч тенге относятся к более производительному среднему сегменту и пользуются стабильным, но меньшим спросом. Более мощные модели стартуют от 400 тысяч тенге.

Актюбинцы могут купить планшеты Xiaomi начиная от 83 тысяч тенге, Huawei — в пределах 180–340 тыс. тенге, тогда как Samsung охватывает более широкий ценовой сегмент — от 65 тысяч тенге за базовые модели до 350 тысяч тенге, а отдельные устройства доходят до 600 тысяч тенге; ноутбуки ASUS в торговых залах Актобе стоят от 290 тысяч тенге, средний сегмент находится в районе 465 тысяч тенге, а модели с расширенными характеристиками достигают 800 тысяч тенге, Lenovo представлены в более стабильном ценовом коридоре 250–320 тысяч тенге, в то время как Acer остаётся одним из самых вариативных по стоимости брендов — от 139 тысяч тенге за базовые конфигурации до 330 тысяч тенге, а отдельные модели превышают полмиллиона тенге.

В Актау планшеты среднего сегмента брендов Huawei, Samsung и Xiaomi представлены в диапазоне от 89–95 тысяч тенге за базовые модели, такие как Huawei MatePad SE 11 (6/128 GB) и Samsung Galaxy Tab A11, до более производительных устройств. Планшеты Xiaomi, включая линейку Redmi Pad, остаются одними из самых доступных по соотношению цены и характеристик. Ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer в среднем сегменте стоят от 150–200 тысяч тенге за базовые версии, а более мощные конфигурации достигают 400–600 тысяч тенге и выше.

В Павлодаре цены на планшеты среднего сегмента начинаются в среднем от 92 тысяч тенге у моделей Xiaomi и от 90–95 тысяч тенге у Huawei и Samsung, при этом стоимость более производительных устройств может достигать 500–750 тысяч тенге в зависимости от бренда и комплектации. Ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer представлены в диапазоне от 160–220 тысяч тенге за базовые модели и до 270–580 тысяч тенге за средний сегмент, при этом отдельные топовые конфигурации у ASUS и Lenovo достигают 1,15–1,8 млн тенге.

Жители Тараза покупают рабочую технику в среднем по таким же ценам, как и в других городах. Xiaomi начинаются в среднем от 100 тысяч тенге много в пределах 90–110 тысяч. Более усовершенствованные модели — от 150 до 200 тысяч тенге. Huawei продают в местных магазинах в районе 150–180 тысяч тенге. Цены на планшеты Samsung начинаются от 90 тысяч тенге. Особым спросом пользуются варианты в пределах 120–140 тысяч тенге. У ноутбуков цены стартуют от 130 тысяч тенге. Средние модели Lenovo, Acer, ASUS стоят в пределах 165–250 тысяч тенге.

Магазины Усть-Каменогорска и Семея предлагают планшеты Xiaomi, Huawei и Samsung по ценам от 90–230 тысяч тенге, тогда как ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer стоят в среднем 220–400 тыс. тенге. Наиболее ходовые модели для учебы и офисной работы продаются по цене 260–340 тысяч тенге.

В Атырау минимальные цены на планшеты начинаются от 90 тысяч тенге у Huawei, от 150 тысяч тенге у Xiaomi и от 95 тысяч тенге у Samsung. На рынке ноутбуков самые доступные модели ASUS предлагаются примерно от 215 тысяч тенге, Lenovo в наличии встречается редко, однако цены также начинаются ориентировочно от 200 тысяч тенге, тогда как ноутбуки Acer остаются наиболее доступными — от 160 тысяч тенге.

В Кызылорде цены на планшеты среднего сегмента в основном варьируются от 110–120 тысяч тенге за базовые модели до 200–300 тысяч тенге за более производительные устройства. А вот цены на базовые ноутбуки начинаются от 159 990 тенге за базовые модели, такие как Acer Aspire Lite, до 229 990–339 990 тенге за устройства среднего сегмента (ASUS Vivobook Go, Lenovo IdeaPad 3). Стоимость мощных и игровых ноутбуков значительно выше — от 1,1 млн тенге и выше.

В Петропавловске основной спрос на ноутбуки сосредоточен в диапазоне 170–250 тысяч тенге — это базовые и средние модели Acer, ASUS и Lenovo для работы и учебы. Более производительные решения покупают реже и в основном в сегменте 350–380 тысяч тенге, тогда как игровые ноутбуки представлены в ценовом коридоре от 550–760 тысяч тенге и выше. На рынке планшетов наибольшим спросом пользуются модели стоимостью в районе 95 тысяч тенге (Xiaomi, Huawei, Samsung), средний сегмент держится в пределах 120–160 тысяч тенге, а премиальные устройства превышают 500 тысяч тенге и ориентированы на ограниченный круг покупателей.

Для Костаная в оффлайн-магазинах и торговых центрах средний ценовой сегмент выглядит следующим образом: планшеты Xiaomi, Huawei и Samsung в наиболее ходовых конфигурациях представлены в диапазоне 135–210 тысяч тенге — более доступные модели начинаются от 130–150 тысяч, тогда как устройства с увеличенной памятью и комплектами с клавиатурой доходят до 200 тысяч тенге и выше; ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer в «рабочем» исполнении без геймерского дизайна и премиального внешнего вида, ориентированные на повседневные задачи, офисную работу и учебу, стоят в среднем от 290 до 380 тысяч тенге.

В Караганде рынок планшетов и ноутбуков охватывает широкий ценовой диапазон. Планшеты Samsung представлены по цене от 70 тысяч до 700 тысяч тенге, при этом наиболее востребованные модели стоят в пределах 135–350 тысяч тенге. Планшеты Huawei в основном продаются в диапазоне 150–350 тысяч тенге, а самые популярные варианты — около 200 тысяч тенге. Устройства Xiaomi остаются одними из самых доступных — от 80 до 130 тысяч тенге. Ноутбуки ASUS стоят от 190 тысяч до 2,7 млн тенге, при этом наиболее ходовые модели находятся в районе 560 тысяч тенге. Цены на ноутбуки Lenovo варьируются от 220 тысяч до 3,1 млн тенге, а основной спрос сосредоточен в диапазоне 550–600 тысяч тенге. Ноутбуки Acer представлены по цене от 150 до 750 тысяч тенге, при этом наиболее популярные модели стоят 450–550 тысяч тенге.

Чуть дороже техника стоит в Жезказгане. Планшеты Samsung чаще всего покупают в диапазоне 150–385 тысяч тенге, Huawei — около 220 тысяч тенге, Xiaomi — 90–145 тысяч тенге. Среди ноутбуков наибольшим спросом пользуются модели ASUS — цена стартует от 209 тысяч тенге, Lenovo варьируются от 242 тысяч тенге и ноутбуки Acer предлагаются в диапазоне 165–825 тысяч тенге.

В Шымкенте рабочая техника в среднем ценовом сегменте представлена ноутбуками ASUS за 210–260 тысяч тенге, Lenovo — 180–240 тысяч тенге, Acer — 170–220 тысяч тенге. Планшетами Xiaomi за от 110 тысяч тенге, Huawei — от 140 тысяч тенге и Samsung — от 160 тысяч тенге, при этом основной спрос формируется в диапазоне 150-210 тысяч тенге. Сегмент дорогой и производительной техники представлен в основном флагманскими моделями. Планшеты Huawei стартуют от 519 тысяч тенге в зависимости от объема памяти, а Samsung Galaxy Tab S10 Ultra предлагается примерно за 600 тысяч тенге. Среди ноутбуков преобладают игровые и высокопроизводительные решения: Lenovo стоит около 640 тысяч тенге, Acer — порядка 740 тысяч тенге, а ASUS — до 750 тысяч тенге.

В Туркестане планшеты Huawei представлены в диапазоне 119 890–199 890 тенге, Xiaomi — в пределах 149 990–199 990 тенге, тогда как Samsung охватывает более широкий ценовой сегмент — от 94 890 тенге за базовые модели до 229 890 тенге; ноутбуки ASUS в торговых залах Туркестана стоят 229 990–399 990 тенге, Lenovo — 339 990–499 990 тенге, а Acer представлены в более доступном диапазоне 239 990–339 990 тенге.

В магазинах Талдыкоргана планшеты Xiaomi, Huawei и Samsung, наиболее востребованные для повседневного использования, представлены в диапазоне 120–230 тысяч тенге — модели Xiaomi чаще всего стоят 130–160 тысяч тенге, планшеты Huawei — 170–220 тыс. тенге в зависимости от объема памяти и комплектации, тогда как Samsung охватывает более широкий ценовой коридор — от 120–140 тысяч тенге за базовые версии до 220–230 тысяч тенге за обновленные модели. Что касается ноутбуков, то марки ASUS, Lenovo и Acer в «рабочем» исполнении в среднем стоят от 230 до 380 тысяч тенге, при этом базовые конфигурации Acer и Lenovo начинаются от 180–230 тыс. тенге, а более сбалансированные модели ASUS, Lenovo и Acer с увеличенной оперативной памятью и SSD чаще всего продаются в диапазоне 280–350 тысяч тенге.

Традиционно высокий ценник в больших городах. В Астане средний ценовой сегмент техники на планшеты Xiaomi, Huawei и Samsung представлен в диапазоне 150–230 тысяч тенге — более простые модели стартуют от 150–170 тысяч, тогда как устройства с увеличенным объемом памяти, поддержкой LTE/5G и дополнительными аксессуарами доходят до 220–230 тысяч тенге; ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer в «рабочем» исполнении без геймерского дизайна и внешне премиальных элементов, ориентированные на офисную работу, обучение и универсальные задачи, в торговых залах Астаны стоят в среднем от 320 до 420 тысяч тенге.

Для алматинцев средний ценовой сегмент техники выглядит следующим образом: планшеты Xiaomi, Huawei и Samsung, которые остаются наиболее востребованными для повседневного использования, представлены в диапазоне 150–260 тысяч тенге — базовые модели Xiaomi и Samsung начинаются от 150–170 тысяч тенге, тогда как планшеты Huawei и продвинутые линейки Samsung с увеличенным объемом памяти и LTE/5G доходят до 230–260 тысяч тенге; ноутбуки ASUS, Lenovo и Acer для работы и учебы в торговых залах стоят в среднем от 330 до 450. Примерно такие же цены и для Конаева.

