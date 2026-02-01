Сколько стоят бухгалтерские услуги в городах Казахстана

В середине февраля для бизнеса начинается одна из самых напряженных фаз года. Предприниматели подводят итоги, формируют налоговую отчетность, проверяют корректность документов и стараются заранее закрыть все возможные риски.

С 15 февраля субъекты предпринимательства приступают к сдаче налоговой отчетности, и для многих этот период превращается в настоящую горячую пору. Даже опытные предприниматели нередко сталкиваются с вопросами по расчету налогов, заполнению форм и изменениям в законодательстве.

При этом далеко не у всех компаний есть штатный бухгалтер. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей и небольших ТОО, где бухгалтерское сопровождение чаще носит эпизодический характер. Именно поэтому разовые консультации по вопросам налогообложения остаются одной из самых популярных услуг на рынке.

Ожидаемо, самые высокие расценки фиксируются в Алматы и Астане. Разовая консультация перед сдачей налоговой отчетности в мегаполисах для ИП начинается от 10 тысяч тенге, для ТОО — от 30 тысяч тенге. При этом итоговая стоимость во многом зависит от опыта бухгалтера и репутации компании. Так, для индивидуальных предпринимателей ценник нередко доходит до 25 тысяч тенге и выше, а для ТОО может превышать 50 тысяч тенге. Вместе с тем высокая конкуренция заставляет специалистов предлагать бесплатную первичную консультацию, чтобы определить суть вопроса и объем работы, но и привлечь новых клиентов. Еще один вариант экономии здесь — абонентское сопровождение на месяц. В таких пакетах, помимо помощи с отчетностью, часто предусмотрены дополнительные консультации или сопровождение сделок, что в пересчете на одну услугу выходит выгоднее разового обращения.

В Шымкенте стоимость консультации заметно варьируется в зависимости от сложности вопроса. В среднем ИП платят около 10 тысяч тенге, а ТОО — от 20 до 40 тысяч тенге. Распространен и почасовой формат — от 10 тысяч тенге в час. В Костанае ориентиры схожие — для ИП порядка 10 тысяч тенге, для ТОО — около 30 тысяч. Аналогичные расценки действуют не только на консультации по отчетности, но и на сопутствующие бухгалтерские услуги. Если клиент заказывает сразу несколько позиций, каждая дополнительная услуга обычно обходится дешевле — в пределах 5-15 тысяч тенге.

Фото: Kazinform

Сопоставимый ценовой уровень сложился и в Павлодаре. Здесь консультация по налоговым вопросам для ИП стоит от 7 до 20 тысяч тенге, а для ТОО — от 15 до 30 тысяч. В Усть-Каменогорске минимальные предложения для ИП начинаются от 5 тысяч тенге, однако большинство находится в диапазоне до 20 тысяч. Для ТОО распространены предложения от 10 до 30 тысяч тенге.

В ряде городов средние цены немного ниже. Так, в Актобе консультация для ИП чаще всего стоит 5-20 тысяч тенге, для ТОО — 10-25 тысяч. В то же время опытные специалисты могут запрашивать свыше 20 тысяч тенге для ИП и до 50 тысяч для ТОО. В Атырау для ИП цены более привлекательные — в среднем 5-15 тысяч тенге, тогда как для ТОО сохраняется диапазон 10-30 тысяч. В Жезказгане и Караганде расценки практически одинаковые. Здесь базовая консультация для ИП обходится в 5-15 тысяч тенге, расширенная — до 25 тысяч. Для ТОО базовые услуги стоят 5-20 тысяч, а расширенные — 20-40 тысяч тенге. В Конаеве ИП предстоит заплатить 5-15 тысяч тенге, однако при необходимости предварительного изучения документов цена может увеличиться примерно на четверть. Для ТОО здесь также актуален диапазон 10-30 тысяч тенге.

В Актау недорогая консультация для ИП стартует от 5 тысяч тенге, при этом на рынке много предложений в пределах 20 тысяч. Для ТОО чаще всего просят 10-20 тысяч тенге. В Талдыкоргане расценки для ИП одни из самых низких по стране — порядка 6-8 тысяч тенге, тогда как для ТОО — уже 15-30 тысяч. В Семее ИП платят 5-15 тысяч тенге, реже до 20 тысяч, для ТОО диапазон составляет 10-30 тысяч тенге.

К числу городов с наиболее доступными ценами относятся Кызылорда, Петропавловск и Тараз. Здесь разовая консультация для ИП обходится в 5-10 тысяч тенге, для ТОО — 10-20 тысяч тенге. В Петропавловске многие бухгалтерские компании предлагают гибкий подход, при котором стоимость может корректироваться в зависимости от оборота предприятия, численности персонала и объема документов. В Таразе нередко практикуется бесплатная первая консультация, а также более низкие тарифы при дистанционной работе — по телефону или видеосвязи.

Коллаж: Canva

В Кокшетау цены для ИП начинаются от 5 тысяч тенге, для ТОО — в пределах 10-15 тысяч. В Туркестане сегодня одни из самых доступных расценок для ИП — разовая консультация может стоить от 4 тысяч тенге, а большинство предложений укладывается в 10 тысяч. Для ТОО также можно найти специалистов за 6 тысяч тенге, при этом основные цены не превышают 15 тысяч тенге. Самые низкие расценки фиксируются в Уральске. Здесь консультация для ИП может стоить около 2 тысяч тенге, для ТОО — порядка 3 тысяч тенге, при этом большинство предложений по рынку укладывается в 10-15 тысяч тенге в обоих случаях.

