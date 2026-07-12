Сколько стоит переезд в городах Казахстана

Переезд для казахстанцев процесс хлопотный, но при этом может быть весьма затратный. Услуги грузоперевозок могут варьироваться в пределах десятков тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

К чему нужно быть готовым?

Для перевозки нужно быть готовым, что есть различие между видами груза. Допустим, при переезде потребуется крытый транспорт. Нужно понимать, что размеры у него разные и все зависит от того, сколько же мебели вы намерены перевести из одной точки города в другую.

Бывает, что грузоперевозки требуются для вывоза крупногабаритного мусора и тут, соответственно, уже совсем другие расценки. В стоимость включают, в том числе, тарифы на прием мусора на свалке.

Также в случае если нет людей, готовых просто помочь с погрузкой вещей, лучше заранее подобрать грузчиков. Стоимость их услуг обычно варьируется в пределах 4000 тенге каждому. Конечно же, один человек не сможет вынести шкаф или холодильник, а потому услуги оплачивать придется минимум двоим.

Важно понимать, что у транспорта тариф почасовой, поэтому перед вывозом желательно большинство шкафов, диванов, бытовой техники вынести хотя бы на первый этаж подъезда до приезда машины. Поскольку пока вы будете разбираться с этим, водитель большегруза будет просто стоят и получать за это деньги.

В комплексе по итогу нужно перед переездом учесть, что потребуется грузовой автомобиль на 2-3 часа в зависимости от дальности расстояния и количества вещей. И прибавить к этому услуги грузчиков.

Инфографика: Kazinform

Минимальные цены на грузоперевозки

При составлении рейтинга мы учли минимальную стоимость грузоперевозок за час. Дешевле всего оказалось в Актау, где стоимость начинается от 1500 тенге. Рядом с небольшим разрывом оказался Шымкент, в котором цены стартуют от 2000 тенге, но тут особенно стоит учитывать размеры города.

От 2500 тенге стоимость в городах Караганда, Тараз, Усть-Каменогорск и Актобе. Важно понимать, что за минимальную цену не нужно ожидать, что к вам приедет огромная фура. Большая вероятность того, что это будет всего лишь ГАЗель.

Чуть дороже грузоперевозки в Астане и Талдыкоргане. Здесь нужно быть готовым предусмотреть при переезде оплатить 2800 тенге за час водителю.

А вот самая распространенная минимальная стоимость грузоперевозок — 3000 тенге. С такой отметки цены начинаются в Костанае, Уральске, Павлодаре, Семее, Атырау, Кокшетау, Туркестане, Экибастузе и Алматы.

Тем временем, в Жезказгане не готовы дешевле чем за 3500 тенге участвовать в вашем переезде. Хотя не исключено, что в отдельных случаях с каждым водителем в любом городе Казахстана можно и сторговаться.

Дороже всего грузоперевозки оказались в Кызылорде и Петропавловске, где цены стартуют от 4000 тенге. К слову, максимальная стоимость во многих городах за один час услуг грузового транспорта может достигать и 10 тысяч тенге. При этом, в некоторых такие услуги есть, допустим, в популярных агрегаторах такси. В других же напротив искать придется только через сайты бесплатных объявлений.

Напомним, ранее мы рассказывали где и почем можно купить мясо сайгака в Казахстане, а также приводили информацию о стоимости вентиляторов и отпуска за границей.