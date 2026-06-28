От 2 до 125 тысяч тенге: сколько стоят вентиляторы в Казахстане

Летняя жара подогревает спрос на вентиляторы, а вместе с ним становится актуальным и вопрос стоимости. Сравнение цен по регионам Казахстана показало, где можно купить технику по минимальной цене, а где за нее придется заплатить в разы больше, передает корреспондент агентства Kazinform.

Настольные вентиляторы в Казахстане можно приобрести по цене от 2 до почти 55 тысяч тенге, а напольные — о т 5 до 125 тысяч тенге. Такие данные показывает мониторинг цен в регионах страны.

Самые доступные настольные вентиляторы продаются в Костанае и Шымкенте, где минимальная стоимость начинается от двух тысяч тенге. Немного дороже они обойдутся жителям Кызылорды — от 2,5 тысячи тенге, Тараза — от 3 тысяч тенге, а также Актобе, Павлодара, Караганды и Талдыкоргана, где стартовая цена составляет 4 тысячи тенге.

Наиболее дорогие настольные модели представлены в Усть-Каменогорске — до 54 990 тенге. Следом идут Семей, где максимальная цена достигает 50 тысяч тенге, Актау и Уральск — до 45 990 тенге, Атырау — до 41 990 тенге, Петропавловск и Жезказган — до 40 тысяч тенге. В Астане верхняя граница стоимости составляет 35 990 тенге, в Павлодаре, Караганде и Туркестане — 30 тысяч тенге, а самые низкие ценовые диапазоны зафиксированы в Шымкенте, Кызылорде, Таразе, Талдыкоргане, Алматы, Кокшетау и Костанае.

Если говорить о напольных вентиляторах, то самые низкие цены отмечены в Таразе, где их можно приобрести от 5 тысяч тенге. Далее следуют Павлодар — от 6,3 тысячи тенге, Актобе — от 6,5 тысячи тенге, Кызылорда — от 7 тысяч тенге, Туркестан — от 7,5 тысячи тенге, Талдыкорган — от 8,6 тысячи тенге, а также Астана, Алматы, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск, Семей — от 8 990 тенге.

Инфографика: Kazinform

Самые дорогие напольные вентиляторы предлагают в Астане, где стоимость отдельных моделей достигает 125 тысяч тенге. На втором месте — Алматы с максимальной ценой 120 990 тенге. Далее расположились Семей — до 90 тысяч тенге, Усть-Каменогорск — до 89 тысяч тенге, Атырау — до 82 990 тенге и Конаев — до 74 тысяч тенге. В остальных регионах верхняя граница стоимости варьируется от 20 до 66 тысяч тенге.

Таким образом, разница в стоимости вентиляторов по регионам остается существенной. Если самые доступные настольные модели можно купить всего за 2 тысячи тенге, то премиальные стоят почти 55 тысяч. Для напольных вентиляторов разброс еще больше — от 5 тысяч до 125 тысяч тенге.

Напомним, ранее агентство Kazinform писал о том, где спасаться от жары и сколько это стоит.