Где спасаться от жары и сколько это стоит

В разгар летней жары бассейны становятся одним из самых востребованных мест отдыха в городах Казахстана. Стоимость посещения в некоторых бассейнах достигает 13 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обзор вошли крупные зоны отдыха, где бассейн выступает основным видом досуга, а не дополнительной услугой при бане или сауне.

Стоит отметить, что минимальные цены, как правило, действуют для детей и в будние дни. При этом в некоторых заведениях предусмотрен бесплатный вход для детей до трех лет, а иногда — до шести лет.

Самым доступным летний отдых у бассейна оказался в Таразе. Здесь цены варьируются от 1000 до 5000 тенге. Самый бюджетный вариант — коммунальный пляж, находящийся в ведении акимата. Однако в этом случае стоимость указана за час посещения, тогда как в большинстве других мест цена рассчитана на весь день пребывания.

От 1500 тенге с человека начинается стоимость посещения бассейнов в Талдыкоргане и Шымкенте. При этом верхний предел цен в этих городах заметно отличается: в Талдыкоргане он составляет около 3500 тенге, тогда как в Шымкенте достигает 7000 тенге.

В Туркестане, Уральске и Кызылорде цены на такие зоны отдыха стартуют от 2000 тенге. В некоторых заведениях рекомендуется предварительная запись: в период сильной жары и высокого спроса свободных мест может не оказаться.

В Усть-Каменогорске и Семее средняя стоимость посещения начинается от 2500 тенге и может достигать 4500–5000 тенге за человека. При этом посетителям стоит учитывать дополнительные расходы на питание. Во многих зонах отдыха запрещено приносить с собой еду и напитки.

Фото: Kazinform

От 3000 тенге начинается стоимость посещения бассейнов в Актобе и Павлодаре. При этом Павлодар вполне мог бы занять первое место в рейтинге доступности: на городской набережной акиматом установлен современный детский бассейн, вход в который по предварительной записи бесплатный. Уже несколько лет это место пользуется популярностью у горожан. Родители также могут пройти на территорию, чтобы сопровождать несовершеннолетних. Однако отдых здесь ограничен по времени — посетить бассейн можно только на один час.

Следом в рейтинге идет Актау, где стоимость посещения варьируется от 3500 до 13 000 тенге. Немного дороже обходится отдых у бассейна в Петропавловске — от 4000 до 8000 тенге.

В Костанае, Караганде и Астане посещение бассейна стоит минимум 5000 тенге. При этом в некоторых зонах отдыха за отдельную плату предлагают тапочки, полотенца, надувные жилеты и круги.

Самые высокие цены на отдых у бассейна зафиксированы в Кокшетау и Алматы. Здесь билеты стоят от 6000 тенге за человека. При таком уровне цен отдых для большой семьи может обойтись в значительную сумму.

В Жезказгане и Атырау найти бассейны под открытым небом не удалось. В Атырау есть аквапарк, однако его посещение, как правило, обходится значительно дороже обычной зоны отдыха с бассейном.

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