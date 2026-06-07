Сколько стоит отдых на курортах Казахстана летом 2026 года

С наступлением жары казахстанцы все чаще планируют поездки к морю, озерам и в горы. Во сколько обойдется отпуск на популярных внутренних направлениях, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Бюджет летнего отдыха сильно зависит не только от жилья, но и от дороги, питания, сезона, развлечений и дополнительных трат. При этом у каждого направления есть свои особенности, которые могут заметно изменить итоговую сумму. Где-то решает время бронирования, где-то — формат питания, а где-то — расходы уже на месте. Мы сравнили популярные курорты и посчитали, во сколько может обойтись небольшая поездка этим летом.

Балхашская курортная зона

Балхаш остается одним из самых бюджетных курортов страны. Летние домики с минимальными удобствами можно найти даже за 3 500 — 5 500 тенге в сутки с человека. Обычно это базовые условия и общая кухня, поэтому питание придется организовывать самостоятельно.

Более комфортный номер с кондиционером и санузлом на базе отдыха стоит примерно 11 000 — 16 000 тенге. В некоторых местах в эту сумму уже входит комплексное питание.

Три дня на Балхаше могут обойтись примерно в 50 000 — 60 000 тенге на человека. Отдельно стоит закладывать водные развлечения, аренду шезлонгов и покупки на месте. Ближе к августу спрос растет, поэтому выгоднее бронировать заранее.

Алакольская курортная зона

Алаколь чаще всего выбирают для семейного отдыха. Многие базы работают по формату, когда места продаются семьям, а проживание сразу включает трехразовое питание.

Самые доступные предложения начинаются примерно от 12 000 — 15 000 тенге в сутки с человека. За эти деньги турист получает скромный номер и питание в столовой. В комфорт-классе, где есть бассейны, детские площадки и развлечения, сутки могут стоить от 25 000 до 50 000 тенге.

Покупая семейные путевки лучше уточнить заранее, сколько вас будет, так как здесь для детей часто делают скидки или вовсе заселяют их бесплатно.

С учетом дороги и минимальных развлечений трехдневная поездка на Алаколь может стоить около 150 000 — 190 000 тенге на человека. Самый дорогой период здесь — июль.

Фото: Kazinform

Щучинско‑Боровская курортная зона

В Бурабае можно найти как недорогой частный сектор, так и дорогие отели. Поэтому бюджет поездки здесь зависит от формата отдыха сильнее, чем на многих других курортах.

Комнаты и небольшие летние домики в частном секторе стоят примерно 10 000 — 12 000 тенге за сутки. Однако в таком случае важно заранее уточнить расстояние до озера и основных туристических мест, потому что такое жилье может располагаться в 15-20 минутах езды.

Санаторный отдых с питанием и процедурами начинается примерно от 22 500 тенге в сутки. Отели среднего уровня с завтраками или завтраками и обедами могут стоить от 15 000 до 40 000 тенге. Питание в кафе и ресторанах также заметно увеличивает бюджет — средний чек на двоих без алкоголя может составлять около 10 000 тенге.

Три дня в Бурабае в среднем обойдутся в 150 000 — 220 000 тенге на человека. Дополнительно нужно учитывать экологический сбор, платные пляжи, катамараны, экскурсии и такси.

Мангистауская курортная зона

Актау остается главным морским направлением страны. Здесь можно совместить пляжный отдых с городской инфраструктурой, но итоговый бюджет для большинства казахстанцев заметно увеличит логистика.

Самый практичный вариант размещения — посуточные квартиры. Однокомнатную можно найти примерно за 10 000 — 13 000 тенге в сутки в зависимости от района, ремонта и близости к набережной.

Отели и базы у моря стоят дороже — ночь может обойтись примерно в 34 000 — 40 000 тенге и выше. И это цифры на начало июня, в разгар сезона цены обычно растут.

Три дня в Актау могут стоить около 180 000 — 230 000 тенге на человека. Значительную часть суммы занимают авиабилеты или длительная поездка на поезде. На месте можно сэкономить, если покупать продукты в городских супермаркетах. Также стоит заранее подумать об акваобуви — на некоторых участках дно покрыто острой ракушкой.

Алматинский горный кластер

Горные локации близ Алматы летом становятся альтернативой пляжному отдыху. В ущельях и у подножия Заилийского Алатау активно развиваются глэмпинги, А-фрейм домики и юрточные городки.

Самые доступные варианты — хостелы и простые кемпинги. Ночь может стоить около 6 000 — 7 500 тенге с человека. Комфортные домики с видом, террасой или горячим чаном обычно стартуют от 35 000 — 50 000 тенге в сутки и дорожают в выходные.

Питание в горах также стоит дороже из-за логистики. Обед на двоих может обойтись примерно в 12 000 — 15 000 тенге.

Трехдневный отдых в алматинском горном кластере будет стоить от 250 000 тенге на человека. Учитывайте, что в бюджет нужно будет включить трансфер, канатные дороги, эко-такси и сборы национальных парков. Если захотите сэкономить, то рассмотрите следующий вариант: остановиться в Алматы, а в горы выезжать на один день, а затем возвращаться.

Ранее мы рассказывали о развитии туризма и новых направлений отдыха в Казахстане.

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