Туризм в Казахстане: инфраструктура, инвестиции и новые направления

Туристическая отрасль в Казахстане в последние годы становится одним из важных направлений экономики. Государство отдает приоритет развитию туристской инфраструктуры и начало решать вопросы дорог, инженерных сетей и сервисных объектов в национальных парках.

Как решается проблема инфраструктуры в национальных парках?

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нурбол Байжанов в ходе интервью программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, до настоящего времени существовали законодательные препятствия для реализации инфраструктурных проектов в сфере экотуризма.

— Ранее для того, чтобы строить инфраструктуру на территории национального парка, нужно было передать земельный участок на баланс акимата. Это требовало длительного времени и дополнительных расходов. С прошлого года в законодательство внесены изменения. Теперь акиматы, путем договоренности с национальным парком, могут разрабатывать инфраструктурные проекты на этих территориях, вести строительство и затем содержать все это, — сказал Н.Байжанов.

По его словам, такой механизм был использован в курортной зоне Имантау-Шалкар в Северо-Казахстанской области. В частности, были проведены работы по ремонту дорог, подведению электролиний и обеспечению интернетом.

В настоящее время отдается приоритет и вопросу о дорогах в регионах, часто посещаемых туристами. Одна из этих дорог ведет к Кольсайским озерам.

— Раньше на этой территории дорожный вопрос был сложным. Сейчас акимат изучает вопрос о ремонте дороги протяженностью 9,9 километра, — сказал Н.Байжанов.

Наряду с этим, начата работа по ремонту дороги, связывающей южный и северный берега озера Алаколь, между областями Жетысу и Абай.

Определены приоритетные туристские зоны

Как говорит Нурбол Байжанов, сейчас государство уделяет особое внимание ряду приоритетных направлений в развитии туризма.

— По поручению Главы государства приоритет отдан Алматинскому горному кластеру, Мангистауской области и курортной зоне Бурабай. По этим направлениям разработаны комплексные планы на республиканском уровне, — сказал спикер.

Глава комитета назвал и основные туристские регионы, которые пользуются большим спросом в летнее время.

— Сейчас в качестве основных туристских зон можно отметить Капчагай в Алматинской области, Алаколь в областях Абай и Жетысу, Балхаш в Карагандинской области, Бурабай в Акмолинской области и побережье Каспия в Мангистауской области. Наряду с ними высокий потенциал и у направлений Баянаул, Зайсан и Катон-Карагай, — сообщил гость студии.

По его словам, проблема инфраструктуры в туристских зонах решается поэтапно.

— Например, на побережье Алаколя решены многие вопросы. Проведена электролиния, урегулирован вопрос водоснабжения. В этом году планируется полностью завершить канализационную систему. В настоящее время остается актуальным только вопрос укрепления берегов, — сказал Н.Байжанов.

Инвестиции в туризм превысили 1,2 триллиона тенге

В последние годы значительно увеличилися объем инвестиций, привлеченных в туристскую сферу. По данным министерства, этот показатель превысил 1,2 триллиона тенге. Темп роста туризма в стране составляет 20-30%. Большая часть инвестиций направляется в места размещения и на объекты общественного питания. Потому что есть спрос, и со стороны государства ведется работа по обеспечению инфраструктурой.

Как сообщил Нурбол Байжанов, сейчас в Казахстане есть около 4,5 тысячи мест размещения. Ежегодно их число увеличивается, в среднем, на 170-180 объектов. Это оказывает позитивное влияние и на показатели занятости. Подавляющее большинство инвесторов в сфере туризма — отечественные предприниматели.

В туристских зонах много вопросов, ожидающих решения

Несмотря на то, что государство проводит определенную работу в сфере туризма, еще немало нерешенных проблемных вопросов.

По мнению эксперта-юриста Рауана Калиева, скопившиеся в течение десятилетий проблемы создают трудности на побережье Алаколя.

— Это не только на Алаколе, такая ситуация свойственна многим туристским зонам в нашей стране. Очень актуальны вопросы качества связи и интернета, вывоза мусора, канализации, состояния пляжей, — сказал эксперт.

По его словам, приходящие в туристские зоны инвесторы должны быть уверены в возврате вложенных средств и в том, что они смогут здесь безопасно работать.

— Например, уже на укрепление берегов требуется более 20 миллиардов тенге. Поэтому, мы должны уделять еще больше внимания развитию туристских зон, — сказал Р.Калиев.

Эксперт затронул также вопрос формирования уважительного отношения к историческим и туристским объектам.

— Недавний факт вандализма в подземной мечети в Мангистауской области, а также случай, когда сделали надпись на петроглифах в Алматинской области вызвали большой резонанс в обществе. Это наши исторические ценности. Иностранные туристы приезжают, чтобы увидеть именно такие места. Каждый гражданин должен это понимать. Прежде всего, мы должны сами относиться с уважением, — сказал Рауан Калиев.

Эксперт также считает, что рейтинг местных акимов нужно оценивать по выделенным на туристские объекты средствам и результатам реализованных проектов.

— Например, в области Улытау много исторических мест, интересных миру. Одно из них — мавзолей хана Жошы. Но к нему трудно добираться, качество интернета низкое. Этот вопрос тоже требует решения. В крупных туристских центрах Катон-Карагая не продаются такие традиционные для этого региона продукты, как пантокрин, мёд, кедровые орехи. Так и для туриста, посетившего мавзолей хана Жошы, нет даже простого магнита, чтобы увезти на память. Для туристов такие вещи очень важны, — сказал эксперт.

Растет интерес к сельскому туризму

Основатель клуба путешественников «Nomad» Алмас Тангытулы говорит о высоком потенциале сельского туризма.

— Наша организация создана 11 лет назад. Это не коммерческий проект. Наша основная цель — популяризация Казахстана. Для нас путешествие — не просто посещение. В каждой поездке мы стараемся представить одно село или небольшой город, показать дороги, занести все в туристические карты. Также мы распространяем на трех языках информацию о затруднениях в пути. Сельский туризм — одно из самых перспективных направлений в этой сфере. Но и проблем немало, — сказал А.Тангытулы.

По его словам, имеются законодательные препятствия для того, чтобы сельские жители могли принимать туристов у себя дома.

— Сейчас ведется работа для решения этого вопроса. И все же, самая большая проблема, похоже, в отношении самих сельских жителей. Большинство стесняются своих бытовых условий. Они думают, что надо вначале привести в порядом дом, и только после этого можно будет принимать гостей. Также они боятся проверок, вопросов с налогами. Если эти вопросы будут решены, есть полная возможность добиться больших достижений в сельском туризме. Потому, что если во всем мире принимать гостей специально обучают, то у казахов гостеприимство в крови. У сельских жителей есть природное гостеприимство. Поэтому, я уверен, что у нас достаточно потенциала для развития этого направления, — сказал путешественник.

Казахстан должен заняться нишевым туризмом

По мнению журналиста-путешественника Жулдыз Рахмет, нужно отойти от такого представления, что внутренний туризм обязательно должен быть дешевым.

— Нам следует стремиться к развитию нишевого и качественного туризма. В Казахстане есть очень редкие природные особенности. Например, в весенний период иностранный турист может в течение двух недель ощутить все четыре времени года. Когда в Алматы еще можно кататься на лыжах, в Шымкенте цветут тюльпаны, а в Мангистау можно купаться в море. Такие особенности мы можем сформировать в отдельное туристское направление, — сказала Ж.Рахмет.

Она считает, что Казахстан может предложить международным туристам особый опыт с помощью совместного развития экологического и этнотуризма.

— Сейчас в мире становится трендом экологический туризм. Казахстан — очень подходящее государство для развития этого направления. Если добавить сюда этнотуризм, то сможем предложить международным туристам абсолютно новый опыт. А экологический туризм не должен быть дешевым. Напротив, для нас выгоднее принять 20 туристов, которые заплатят по 1 000 долларов, чем 100 туристов, которые заплатят по 100 долларов. Это уменьшит нагрузку на природу и экономика получит больше пользы, — сказала Жулдыз Рахмет.

По мнению экспертов, в Казахстане есть большие возможности для развития туризма. Но для этого, наряду с совершенствованием инфраструктуры, нужно уделять особое внимание повышению качества сервиса, охране исторического наследия и формированию культуры туризма.

Ранее сообщалось, что Министерством туризма и спорта Казахстана реализуется Дорожная карта развития курортных зон на 2026–2029 годы.