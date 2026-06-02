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    14 гектаров для туризма: на Балхаше запустили индустриальную зону

    Индустриальная зона для туристических проектов площадью 14 гектаров открыли на побережье Балхаша. Участки обеспечены инженерной инфраструктурой, что ускоряет строительство объектов и уменьшает затраты на их подключение, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Как сообщает акимат Карагандинской области, проект реализован в рамках исполнения поручения Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и направлен на развитие туристической инфраструктуры региона.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Главное преимущество новой площадки — готовая инженерная инфраструктура. Государство обеспечивает подведение к границам участков сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Предпринимателям остаётся лишь подключиться к ним и приступить к строительству.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Первым резидентом индустриальной зоны стала корпорация «Әділ-құрылыс». Компания арендовала четыре гектара земли для строительства туристического комплекса Premium Villa Balkhash.

    — Индустриальная зона — это очень удобный формат работы для бизнеса за счёт поддержки государства. С руководством города мы также работаем в тесном тандеме, чтобы сделать отдых в Балхаше современным и комфортным, — рассказал инвестор Жаксыкелды Иманбеков.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Комплекс объединит два формата размещения: 23 барнхауса в европейском стиле и 21 этноюрту для любителей национального колорита. Особенность проекта заключается в его круглогодичной работе. Барнхаусы будут принимать гостей как летом, так и зимой, а 12 домов оборудуют саунами.

    Каждая вилла получит отдельную территорию с бассейнами.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Кроме того, на территории комплекса планируется строительство общего бассейна, спортивных площадок для волейбола и баскетбола, сцены для проведения мероприятий и ресторанов с открытой кухней.

    Еще по двум инициативам сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. На оставшиеся 6 гектаров индустриальной зоны также готовы принять новых инвесторов.

    — Инженерная инфраструктура — самая затратная часть проекта. Государство подводит коммуникации и создаёт благоприятные условия для предпринимателей, а взамен получает новые инвестиционные проекты, рабочие места и точки притяжении, соответствующие реалиям сегодняшнего дня, — рассказала руководитель управления туризма Ирина Любарская.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Балхашская СИЗ — первый в Казахстане проект такого направления.

    С начала 2025 года в Балхаше завершено строительство двух зон отдыха и гостиницы. Сейчас реализуются еще три туристических проекта.

    Со стороны государства поддержка оказывается по линии фонда «Даму», а также есть возможность при завершении строительства получить возврат 10% от суммы затрат на проект.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Этим воспользовался Александр Василевский. Предприниматель строит в районе Барковсковского современную зону отдыха «Монако».

    — На сегодняшний день выполнено 90% работ. Заявку на субсидирование нам уже одобрили — это ещё больший стимул успеть завершить строительство в намеченные сроки. Все коммуникации уже подведены, что также даёт возможность ускорить реализацию проектов, — говорит предприниматель.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Для создания комфортных и безопасных условий отдыха в районе Барковского проводят работы по благоустройству пешеходных зон и дорог.

    Сами зоны отдыха приводят к единому стандарту безопасности и соответствия санитарным нормам, а также разработанному Центром урбанистики дизайн-коду.

    Туризм Инфраструктура Акимат Карагандинская область Благоустройство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор