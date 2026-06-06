Где в Казахстане самое дорогое мороженое

Стоимость мороженого в казахстанских городах отличается в разы. Разница между минимальными и максимальными ценами на некоторые виды холодного десерта достигает более тысячи тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Летняя жара традиционно подогревает спрос на мороженое, однако цены на него в регионах страны заметно различаются. Мы сравнили стоимость двух самых популярных видов — пломбира в вафельном стаканчике и эскимо — и выяснили, где их можно купить дешевле, а в каких городах за любимое лакомство придется заплатить значительно больше.

Пломбир в стаканчике: от 135 до 950 тенге

Самые доступные цены на пломбир зафиксированы в Павлодаре, где стоимость начинается от 135 тенге. В число городов с наиболее низкими ценами также вошли Талдыкорган (от 150 тенге), Шымкент (от 175 тенге) и Атырау (от 200 тенге).

К средней ценовой категории можно отнести Уральск, Актобе, Петропавловск, Костанай, Караганду, Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз, Жезказган и Туркестан. Здесь минимальная стоимость пломбира варьируется от 215 до 320 тенге.

Наиболее высокие цены отмечены в Кызылорде, Кокшетау, Актау и Конаеве. Так, в Конаеве пломбир в стаканчике стоит от 390 до 890 тенге, а в Актау — от 380 до 750 тенге.

Абсолютным рекордсменом по максимальной стоимости стал Шымкент, где цена отдельных видов пломбира достигает 950 тенге.

Инфографика: Kazinform

Эскимо: разброс цен достигает 1 590 тенге

Еще более заметная разница наблюдается в сегменте эскимо. Самое дешевое мороженое этого вида продается в Талдыкоргане — от 210 тенге. В число городов с наиболее доступными ценами также вошли Актау, Костанай, Тараз, Шымкент, Кызылорда и Атырау.

Средний ценовой диапазон зафиксирован в Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Караганде, Семее, Туркестане, Актобе, Алматы и Астане. Здесь стоимость эскимо начинается от 440–700 тенге.

Самые высокие цены отмечены в Жезказгане, Усть-Каменогорске и Конаеве. В последнем стоимость отдельных видов эскимо достигает 1 800 тенге. Такой же максимальный ценник зафиксирован и в Астане.

В целом разброс цен на эскимо по стране составляет от 210 до 1 800 тенге, то есть превышает 1 500 тенге.

Как выбрать качественное мороженое

Санитарные врачи рекомендуют внимательно относиться к выбору мороженого, особенно в жаркий период.

При покупке специалисты советуют:

проверять целостность упаковки;

обращать внимание на дату изготовления и срок годности;

изучать состав — предпочтение стоит отдавать продукции, содержащей молоко, сливки и сливочное масло;

не приобретать мороженое со следами повторной заморозки;

следить за условиями хранения: температура в морозильной камере должна быть не выше минус 18 градусов.

Эксперты отмечают, что деформированная упаковка, наличие ледяных кристаллов или измененная форма продукта могут свидетельствовать о нарушении условий хранения. От покупки такого мороженого лучше отказаться.

Несмотря на различия в ценах, мороженое остается одним из самых популярных летних десертов у казахстанцев. А при выборе лакомства специалисты советуют ориентироваться не только на стоимость, но и на качество продукта.

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