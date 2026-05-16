Сколько стоит клубника в городах Казахстана

В Казахстане начался сезон клубники, и цены на ягоду заметно различаются в зависимости от региона. Самую доступную клубнику продают на юге страны, тогда как самые высокие цены зафиксированы в западных городах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стоимость клубники в Казахстане этой весной варьируется от 1100 до 4500 тенге за килограмм. Разница почти в четыре раза объясняется логистикой, объемами местного урожая и удаленностью регионов от основных поставщиков.

К городам с самыми низкими ценами на клубнику можно отнести южные регионы.

Минимальная стоимость зафиксирована в Кызылорде — от 1100 до 1800 тенге за килограмм. В Туркестане ягоду продают по 1200–1500 тенге, в Шымкенте — от 1200 до 2200 тенге. В Таразе цены составляют 1300–2000 тенге, а в Талдыкоргане — 1600–1800 тенге за килограмм. Также сравнительно доступной остается клубника в Караганде — от 1500 до 2500 тенге.

К категории средних цен можно отнести Астану, Алматы, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Жезказган, Костанай и Уральск. В Алматы клубника стоит 1800–2500 тенге за килограмм, в Конаеве — столько же.

В Павлодаре цены находятся в пределах 1800–2200 тенге, в Астане — от 2000 до 3200 тенге. В Петропавловске ягоду продают по 2000–2800 тенге, в Кокшетау — 2400–2700 тенге. В Жезказгане стоимость составляет 2000–3000 тенге, а в Костанае и Уральске диапазон шире — до 3500 тенге за килограмм.

Самые высокие цены отмечены в западных регионах страны. В Атырау стоимость клубники достигает 4500 тенге за килограмм. Аналогичные максимальные цены зафиксированы в Актобе — 3500–4500 тенге. В Актау ягода стоит от 3000 до 4000 тенге за килограмм. Дороже клубника также обходится жителям Восточного Казахстана: в Усть-Каменогорске и Семее цены держатся на уровне 2700–3000 тенге.

Эксперты связывают разницу в стоимости с транспортными расходами и сезонностью поставок. В южных регионах клубника появляется раньше благодаря более теплому климату и близости тепличных хозяйств, тогда как в западные и северные города продукцию чаще доставляют из других областей или импортируют.

С наступлением массового сезона и увеличением объемов поставок цены на клубнику в ряде регионов могут снизиться уже в ближайшие недели.

