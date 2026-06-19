Сколько стоит один грамм золота в РК

Цена одного грамма золота в Казахстане за неделю немного снизилась, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стоимость одного грамма золота, по данным Национального банка Казахстана, на 18 июня составляет 68 158,43 тенге.

За неделю цена драгоценного металла снизилась на 33,82 тенге. По состоянию на 11 июня один грамм золота оценивался в 68 192,25 тенге.

Напомним, по данным Всемирного совета по золоту, Казахстан занимает 14-е место в мире по объемам производства золота. В 2025 году в стране было произведено 71,2 тонны аффинированного золота. Кроме того, объем инвестиций в производство драгоценных металлов достиг 99 млрд тенге, увеличившись на 38% по сравнению с предыдущим годом.

На государственном балансе числятся 374 месторождения золота с суммарными запасами 2 369 тонн. В 2025 году на государственный учет были поставлены еще пять месторождений с запасами около 98 тонн золота.