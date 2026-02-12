Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

Согласно данным Национального банка на утро 12 февраля, один грамм золота стоит 79 829.84 тенге.

На прошлой неделе цена металла составляла 77 346.35 тенге.

С начала года стоимость выросла на 8905,1 тенге.

При этом в конце января цена одного грамма золота достигала 89 002.60 тенге.

Напомним, накануне на мировых рынках цена на золото обновила исторический максимум. В течение января стоимость тройской унции выросла с 4600 до 5600 долларов на фоне обострения геополитической ситуации.

Аналитики связывают рост котировок с усилением глобальной напряженности, в том числе протестами в Иране, операцией США в Венесуэле и напряженностью между США и Европой из-за торговых пошлин.

В условиях неопределенности инвесторы традиционно увеличивают вложения в защитные активы. Драгоценные металлы рассматриваются как один из наиболее надежных инструментов сохранения капитала в периоды нестабильности.