Сколько стоит один грамм золота в Казахстане
Цена на драгоценный металл в Казахстане продолжает расти, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Национального банка на утро 12 февраля, один грамм золота стоит 79 829.84 тенге.
На прошлой неделе цена металла составляла 77 346.35 тенге.
С начала года стоимость выросла на 8905,1 тенге.
При этом в конце января цена одного грамма золота достигала 89 002.60 тенге.
Напомним, накануне на мировых рынках цена на золото обновила исторический максимум. В течение января стоимость тройской унции выросла с 4600 до 5600 долларов на фоне обострения геополитической ситуации.
Аналитики связывают рост котировок с усилением глобальной напряженности, в том числе протестами в Иране, операцией США в Венесуэле и напряженностью между США и Европой из-за торговых пошлин.
В условиях неопределенности инвесторы традиционно увеличивают вложения в защитные активы. Драгоценные металлы рассматриваются как один из наиболее надежных инструментов сохранения капитала в периоды нестабильности.