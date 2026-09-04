Сколько составила средняя сумма займа по программе «Умай»

Напомним, прием заявок на участие в программе стартовал 31 августа в 09:00 и завершился уже в 16:00.

За семь часов банк принял 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение по займу. Теперь им предстоит найти подходящее жилье и оформить кредит.

Самой молодой участнице программы 18 лет, самой старшей — 63 года. Средний возраст участниц составил 39 лет.

Первую заявку по программе банк получил от жительницы Астаны. Первый заем уже выдали в Актау.

Средства для кредитования предоставил Азиатский банк развития. Первый транш в размере 9 млрд теңге перечислили заранее. В связи с большим спросом финансовое учреждение обратилось в Азиатский банк развития с просьбой досрочно выделить второй транш. Когда возобновится прием заявок, пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова назвала средний возраст казахстанцев, оформляющих ипотеку по государственным и рыночным программам.