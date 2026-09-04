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    Сколько составила средняя сумма займа по программе «Умай»

    Средняя сумма запрашиваемого займа среди участниц жилищной программы «Умай» составила 23,4 млн теңге, сообщили в «Отбасы банке», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько составила средняя сумма займа по программе «Умай»
    Фото: Kazinform/ИИ

    Напомним, прием заявок на участие в программе стартовал 31 августа в 09:00 и завершился уже в 16:00.

    За семь часов банк принял 855 заявок от участниц. Все они получили предварительное одобрение по займу. Теперь им предстоит найти подходящее жилье и оформить кредит.

    Самой молодой участнице программы 18 лет, самой старшей — 63 года. Средний возраст участниц составил 39 лет.

    Первую заявку по программе банк получил от жительницы Астаны. Первый заем уже выдали в Актау.

    Средства для кредитования предоставил Азиатский банк развития. Первый транш в размере 9 млрд теңге перечислили заранее. В связи с большим спросом финансовое учреждение обратилось в Азиатский банк развития с просьбой досрочно выделить второй транш. Когда возобновится прием заявок, пообещали сообщить дополнительно.

    Ранее Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова назвала средний возраст казахстанцев, оформляющих ипотеку по государственным и рыночным программам.

    Ипотека Отбасы банк Казахстан Женщины Жилищные программы Жилье Покупка жилья
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор