В каком возрасте казахстанцы чаще всего берут ипотеку

По ее словам, средний возраст заемщиков различается в зависимости от программы.

— Средний возраст вкладчика по госпрограмме — 35 лет. Средний возраст заемщика — 41 год. И в гендерном соотношении количество вкладчиков-женщин больше по госпрограммам: 2,7 миллиона (58 процентов), а по мужчинам 1,498 миллиона, то есть 42 процента, — сказала она.

По рыночным программам банка средний возраст вкладчиков также составляет 35 лет, однако ипотечными заемщиками они становятся в среднем раньше — в 39 лет.

До этого глава банка рассказала, насколько ипотека сегодня доступна для молодых казахстанцев и какие подходы могут помочь им получить собственное жилье.

Ранее Ибрагимова также ответила, будет ли «Отбасы банк» ужесточать требования к заемщикам ипотечных программ