Кому из зумеров жилье нужнее: в Отбасы банке предложили использовать ИИ

На брифинге в Правительстве у главы банка спросили, насколько ипотека сегодня доступна для молодых казахстанцев и есть ли риск, что для каждого следующего поколения приобретение собственного жилья будет становиться все сложнее.

По словам Ибрагимовой, во всем мире одним из главных препятствий для молодых людей при покупке жилья остается первоначальный взнос. Это, в свою очередь, может повлиять на уровень рождаемости в будущем, следует из результатов международного исследования.

— В случае обычной ипотеки банки обычно смотрят очень тщательно платежеспособность и всегда требуют первоначальный взнос 20-30 процентов. Многие молодые не проходят этот отбор именно из-за первоначального взноса. И здесь было открыто всем в консорциуме сказано, что достаточно просто — вносить фиксированные платежи, и достаточно просто behavior-ом (поведением) показать, что вы можете, у вас есть такая культура сбережений. И основные результаты показали, что для молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет для получения доступа к жилью вероятность рождения ребенка увеличилась на 32 процента. То есть, чем больше молодых людей получали квартиру в рамках вот этого эксперимента, тем больше была рождаемость, — отметила она.

Ибрагимова считает, что в этом случае важно учитывать не только положение самого заявителя, но и жилищные условия его семьи. Поэтому в Казахстане планируют использовать искусственный интеллект и анализ больших данных.

— Мы должны смотреть несколько поколений при определении необходимости жилья. Допустим, если у нас два человека подают заявку, и им обоим по 25 лет, то преимущество должно быть у тех, у кого родители находятся, допустим, далеко в сельской местности, где-нибудь там в Катон-Карагайском районе, а те, у кого родители находятся в Астане, и с обоих сторон у родителей есть квартиры — у них же уже есть преимущество, — пояснила она.

По ее словам, возможность более широкого применения искусственного интеллекта в этой сфере уже обсуждается с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Казахстане внедрят систему с искусственным интеллектом, которая будет находить гражданам работу с учетом их навыков и рынка труда.