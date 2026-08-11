ИИ подберет вакансии для казахстанцев: новый сервис для трудоустройства внедряют в Казахстане

Искусственный интеллект будет помогать казахстанцам находить работу с учетом их навыков и рынка труда. Такую систему Министерство труда и социальной защиты населения планирует внедрить до конца 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства глава ведомства Аскарбек Ертаев рассказал о Цифровой службе занятости, которая должна упростить поиск работы.



— Главный принцип новой модели: не человек ищет работу, а работа сама находит человека. Раньше граждане самостоятельно искали вакансии на портале и обращались в карьерные центры. Теперь система сама будет определять граждан, которым требуется трудоустройство, исходя из потребностей работодателей, — объяснил министр.

На этой платформе искусственный интеллект будет подбирать персонализированные вакансии в пределах региона и по всей стране. Как отметил министр, система также будет находить вакансии по рабочим профессиями.

— Кроме того, гражданам будут предлагаться курсы обучения, программы переподготовки и варианты переезда. Таким образом, человек будет получать сопровождение до момента трудоустройства на постоянную работу, — пояснил глава Минтруда.

Уведомления соискатели будут получать через мобильные приложения eGov и Enbek.kz, а также в виде SMS с номера 1414.

Этот сервис с июля уже работает в Павлодарской области. В скором времени его запустят по всей стране.

— За это время было отправлено 39 тысяч SMS-сообщений с предложениями о трудоустройстве. В результате 962 человека нашли работу. В сентябре сервис планируется запустить в Мангистауской области. До конца года его планируют масштабировать на все 20 регионов Казахстана, — сказал Ертаев.

Аналогичный сервис также станет доступен через мобильное приложение Aitu, где ИИ-помощник будет подбирать пользователям подходящие вакансии и рекомендовать курсы обучения.

Ранее сообщалось, что в октябре в Казахстане внедрят искусственный интеллект для назначения мер государственной поддержки с учетом степени нуждаемости граждан.