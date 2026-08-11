Получателей госпомощи в Казахстане начнут определять с помощью ИИ

В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект для назначения мер государственной поддержки с учетом степени нуждаемости граждан. Механизм планируют запустить в октябре 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие планы анонсировал министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев на заседании Правительства.

По его словам, такой механизм будет работать на Единой цифровой платформе социальной поддержки, где казахстанцы уже могут получить 13 мер поддержки от акиматов.

Министр также отметил, что с августа единовременные меры государственной поддержки, оказываемые акиматами, в том числе выплаты к праздничным и знаменательным датам, назначаются с помощью ИИ.

— Система будет предварительно определять получателей и формировать проект назначения. Окончательное решение об осуществлении выплаты будет принимать местный орган. В сентябре планируется обеспечить возможность подачи заявлений через eGov Mobile. В октябре планируется внедрить искусственный интеллект для целевого назначения мер государственной поддержки с учетом их адресности и степени нуждаемости граждан, — сообщил глава Минтруда.

Отметим, что с июня граждане могут стать получателями мер господдержки не собирая самостоятельно документы и без посещения госорганов.

— Теперь достаточно подать одно заявление: необходимые сведения платформа получает из государственных информационных систем. После этого формируется решение и обеспечивается выплата, — напомнил министр.





Сейчас через платформу доступны следующие 13 мер социальной помощи:

на лечение (оздоровление); лицам с инвалидностью I группы, использующим аппарат гемодиализа; на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата; на лечение детей с инвалидностью; лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью; на обеспечение лекарственными средствами; на санаторно-курортное лечение; на оплату коммунальных услуг; на содержание жилья; на оплату абонентской платы за телефон; на бытовые нужды; на приобретение твердого топлива; в виде денежной помощи.

Как сообщалось ранее, в 2026 году в электронном формате казахстанцам доступны 1301 государственной услуги (это около 90% из всех госуслуг). Также пользователи могут воспользоваться 39 цифровыми документами.