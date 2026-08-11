Ужесточат ли требования к заемщикам ипотечных программ — ответ Отбасы банка

На брифинге в Правительстве глава банка прокомментировала ранее озвученное Агентством по регулированию и развитию финансового рынка предложение повысить адресность льготных ипотечных программ.

Речь идет о том, что льготной ипотекой в Казахстане пользуются в том числе граждане, которые могли бы оформить жилищные кредиты по рыночным ставкам. В связи с этим регулятор предложил ориентировать такие программы в большей степени на граждан со средними доходами и отдельные категории населения.

Но, по словам Ибрагимовой, Отбасы банк не планирует пересматривать условия своих основных видов жилищного кредитования.

— Очень много различных позиций есть из различных аналитических отчетов касательно доли «Отбасы банка» на ипотечном рынке. Мы придерживаемся единственного принципа — все выдачи зависят от притоков на депозиты. Их формируют казахстанские семьи, и по программам 50 на 50, я думаю, что все условия должны оставаться неизменными, потому что, несмотря на высокие базовые ставки, мы конкурируем по депозитам с коммерческими баками, которые 18% годовых начисляют, а в это время наш вкладчик под 2% на депозите держит и имеет минимальную премию государства. И соответственно условия должны быть неизменными, — пояснила глава банка.

Ранее сообщалось, что женская ипотечная программа «Ұмай» будет запущена до конца августа 2026 года.