Женская ипотека «Ұмай» — это не госпрограмма — глава Отбасы банка

Женская ипотечная программа «Ұмай» будет запущена до конца августа 2026 года. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, банк уже определил ориентировочную стоимость средств, которые будут привлечены от Азиатского банка развития.

— Как вы знаете, в отличие от Отбасы банка, женская ипотека — это выделение денег из привлеченных средств, то есть, чтобы женщины могли приобрести жилье — первичное жилье, вторичное жилье, там ограничений нет, это не госпрограмма. И там главное — наличие действующих депозитов от поступающих и их срок накопления. Здесь мы, конечно, рекомендовали открыть депозиты заранее, — сказала Ляззат Ибрагимова.

Глава банка также отметила высокий интерес к программе.

— Видим, что есть очень большой спрос на этот продукт, и банк будет выдавать нам предварительные займы. Сейчас уже процессы автоматизации — всё готово. Я думаю, что где-то через две недели хорошие новости будут о старте программы, — заверила она.

Напомним, что программа «Ұмай» впервые была запущена в 2021 году и действовала до 2023 года, после чего ее реализация была приостановлена. Проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития. Изначально возобновить программу планировалось в начале 2025 года, однако запуск был перенесен.

Участницами программы могут стать женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие официальный доход и пенсионные отчисления не менее чем за последние шесть месяцев.

Согласно ранее озвученным требованиям, для участия в программе первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке».