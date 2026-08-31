«Умай» стартовала с новыми условиями для регионов Казахстана

Сегодня, 31 августа, стартовала программа «Умай», благодаря которой женщины могут воспользоваться возможностью приобретения жилья. Прием заявок «Отбасы банком» начался 31 августа. Подробно о возможностях и условиях участия в программе текущего года в эфире программы «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly рассказала официальный представитель «Отбасы банка» Назерке Галым, передает корреспондент Kazinform.

В этом году в рамках программы первоначальный взнос в Алматы и Астане составит 20%, в других регионах он будет равен 15%. Кредит предоставляется на сумму до 50 млн теңге со сроком выплаты до 25 лет.

По информации официального представителя «Отбасы банка» Назерке Галым, ключевые требования программы остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Она подчеркнула, что одна из главных особенностей программы «Умай» заключается в отсутствии жестких ограничений на наличие или отсутствие у участницы собственного жилья. Женщины, уже владеющие недвижимостью, также имеют право подать заявку и приобрести второе или третье жилье.

— Первое требование — гражданка должна работать. Для подтверждения платежеспособности за последние шесть месяцев необходимо иметь стабильный доход. Наличие детей мы не учитываем. Если женщина состоит в браке, совокупный доход супругов не должен превышать одного миллиона 250 тысяч теңге. А если не замужем, эта сумма рассчитывается исключительно из ее собственного дохода, — сообщила Назерке Галым.

Кроме того, жилье, приобретаемое по данной программе, должно быть построено не ранее 2016 года, то есть покупка объектов вторичного рынка старого фонда исключается.

В текущем году размер первоначального взноса дифференцирован в зависимости от региона. Для жителей Астаны и Алматы он установлен на уровне 20%, а для остальных областей — 15%.

— Требование в 15 процентов для регионов мы ввели в связи с уровнем заработной платы. Было намерение сделать такую льготу для регионов по сравнению с крупными городами. А в городах Астана и Алматы первоначальный взнос остался 20 процентов. Стоит еще отметить, что первоначальный взнос выплачивается сразу на руки продавцу. Остальные средства оформляются через «Отбасы банк», — пояснила представитель банка.

Назерке Галым обратила внимание на то, что в социальных сетях поступает множество вопросов относительно порядка внесения первоначального взноса. По ее словам, граждане, которые ранее открыли депозит в «Отбасы банке» и уже накопили определенные средства, обладают преимуществом в рамках этой программы. Как разъяснила представитель банка, при оформлении ипотеки через систему жилищных строительных сбережений появляется возможность снизить процентную ставку. Следовательно, вкладчики, имеющие накопления на депозите, смогут использовать программу с наибольшей финансовой эффективностью.

— Если вы уже давно начали копить, это вам только поможет. При оформлении ипотеки через систему жилищных строительных сбережений процентная ставка по вашей ипотеке снижается, — отметила Назерке Галым.

На сегодняшний день на реализацию программы выделено 90 млрд теңге. По ее словам, в дальнейшем этот объем финансирования потенциально может быть увеличен.

Для тех граждан, у которых нет накоплений на депозите и которые планируют участвовать в программе без предварительной подготовки, процентная ставка по кредиту составит 14,8%. Если сумма ипотечной ссуды превышает 50 млн теңге, разницу покупатель обязан покрыть за счет собственных средств. Данный вопрос стороны официально фиксируют через нотариуса.

Для подачи заявки гражданам предлагается сразу несколько удобных способов. В частности, можно обратиться непосредственно в отделения «Отбасы банка», получить онлайн-консультацию у профильного менеджера посредством видеосвязи либо подать заявку через личный кабинет на официальном сайте или в мобильном приложении «Баспана маркет».

Как отметила представитель банка, объекты недвижимости планируется заблаговременно публиковать на портале «Баспана маркет».

— Это наша устоявшаяся практика. Чтобы с момента старта программы не произошло резкого скачка цен на жилье, мы заранее размещаем объекты на портале. Например, если строительная компания указала стоимость квартиры в 50 млн теңге, с началом программы она уже не сможет самовольно поднять цену, она останется на уровне указанной на сайте. Если строительная компания потребует убрать жилье с сайта, мы не сможем оформить ипотеку по данному объекту. Мы намерены придерживаться этого правила и в программе «Умай», — заявила Назерке Галым.

Ранее мы сообщали, что доля женщин-вкладчиц, оформляющих ипотеку, превышает показатели среди мужчин.