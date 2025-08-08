Сколько школ откроются в Западном Казахстане к 1 сентября

Ранее в поселке Деркул города Уральска было завершено строительство школы № 51 на 1 500 мест. Учебный процесс в ней начался с 9 января текущего года.

В микрорайоне «Балауса» города Уральска была возведена школа № 52 также на 1 500 мест, где занятия стартовали с 13 февраля.

Аналогично в селе Подстепное Теректинского района завершено строительство школы на 1 200 мест. Учебный процесс в ней начался 14 апреля.

Согласно информации, предоставленной управлением образования, три школьных здания планируется ввести в эксплуатацию к 30 августа. В частности, в Уральске по улице Жангир хана ведется строительство школы № 53 на 600 мест. Подрядной организацией выступает ТОО «Жайык жарыгы», при этом строительные и монтажные работы выполнены на 67%.

В селе Байконыс Байтерекского района строительство школы на 600 мест завершено на 82%.

В селе Достык того же района ведется строительство школы на 1 200 мест. Работы здесь выполнены на 73%. Подрядчиком является ТОО «СФ Алтим».

Кроме того, ТОО «Жайык сити» планирует сдать в эксплуатацию школу на 300 мест в селе Пугачево Бурлинского района. Степень готовности объекта составляет 58%, а завершение строительства намечено на 15 декабря.

В городе Аксай по улице М. Ихсанова строится школа № 1 на 300 мест, работы на объекте завершены на 43%, а окончание строительства ожидается 30 октября. Также в 13-м микрорайоне Аксая ведется строительство школы № 7 на 900 мест, готовность которой составляет 25%. Сдать ее планируется 15 декабря.

— В прошлом году в Уральске, за счет средств фонда развития образовательной инфраструктуры, было построено новое здание школы № 31, которая ранее находилась в аварийном состоянии и была признана непригодной для эксплуатации. Кроме того, в городе Уральск планируется завершить в четвертом квартале текущего года строительство здания областной специализированной школы-лицея № 8 для одаренных детей, также при финансовой поддержке указанного фонда. А в Казталовском районе до конца года будет сдано новое здание школы на 60 мест в селе Коныс, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о причинах задержки строительства комфортной школы в Уральске.

Также стало известно, что в Западно-Казахстанской области в первый класс в этом году планируется принять около 12 тысяч учащихся.